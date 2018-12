Paulina Rubio, el huracán mexicano, llega a 'La Voz'

La cantante ha sacado once discos de estudio, todos ellos con gran éxito. Gran acogida tuvo 'Deseo' (2018), que nació tras siete años de espera. Aunque durante este tiempo, en el que protagonizó varios tours mundiales, había lanzado otros hits como 'Mi nuevo vicio' o 'Si te vas', que tuvieron gran repercusión.

"Pau" ha contribuido a la expansión de la música latina y en su último trabajo también se ha atrevido con el 'spanglish'. Afirma la artista que la clave de su éxito es "disfrutar de la vida, ser auténtica, y poner la atención en cosas que gozo. La vida es un parpadeo, un instante. Y me siento muy afortunada de que la música sea mi trabajo", señaló en El Mundo.

La música le proporciona una gran felicidad, porque, tal y como afirmó en Shangay, "solo por el hecho de bailar una canción estás borracho. Porque bailar supone embriagarte con felicidad. Me encanta que mis canciones se escuchen en bodas, graduaciones o comuniones. Porque mi música une a todos: mayores, pequeños, medianos, a los que llevan falda, a quienes llevan lipstick, a los que usan peluca, a los que les gusta el reguetón…".

Paulina Rubio siempre ha reivindicado el peso de la mujer en la sociedad. El huracán mexicano afirma que es "una mujer con la bandera en alto por la libertad de expresar lo que sentimos. A mí no me sorprende lo que la sociedad está viviendo y esas voces de mujeres que se están levantando. Yo vengo de un matriarcado, entonces en mi familia la mujer siempre ha tenido una voz de líder".

En El Comercio explicó que "esa es una cuestión que reafirma mi genética y arte. Tengo una parte dentro de mí que no tiene miedo a las mezclas de palabras simples y mensajes profundos. La lírica puede haber cambiado en mis canciones, pero el mensaje no. El mensaje es contundente y firme. Hay que hacer una revolución rosa".

También se congració por tener "el poder ser libre para escribir diferentes cosas, mis canciones siempre han tenido doble sentido. Los niños y adultos pueden interpretarlas de diferente manera y eso está bien, tiene doble lectura. Trato de tener humor, picardía pero, sobre todo, tacto y el ser yo misma. La mujer tiene la fortuna de poder ser suave y, al mismo tiempo, una fiera. Es una manera bonita de querer y defender a los tuyos a través de tus letras, un reto estupendo".

Su nuevo proyecto: 'La Voz'

Paulina está encantada por incorporarse a la nueva etapa de 'La Voz': "Tengo muchas ganas de compartir el escenario con los otros coaches y de buscar, y encontrar, ese gran talento que ganará. España está llena de cultura y de arte; estoy segura de que en mi equipo habrá alguien que dará mucho que hablar".

¿Con quién competirá? La artista responde: "Conmigo misma. Cuando supero un reto voy a por el siguiente, y me exijo mucho. Los lunes, más que los domingos. El domingo me quiero mucho, y el lunes, me machaco para empezar la semana pisando fuerte; siempre tengo claras mis prioridades".