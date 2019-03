Las otras vidas de Alfredo Duro

El tertuliano trabajó en Marca, ABC Punto Radio o Radio Marca, comentó la Liga Nacional de Fútbol Sala en la extinta Veo7, fue director deportivo del Getafe en la mejor etapa del club madrileño (2004-06) y se encargó de la comunicación del Córdoba entre 2013 y 2014.

Alfredo Duro, muy aplaudido por su "al carrer", por sus viajes a Kiev o Glasgow, por su sección 'El Punterazo', por sus comentarios de la WWE RAW y Smackdown en Neox y por sus artículos en La Razón, es un acreditado melómano y un relevante enemigo del reggaeton.

El periodista, DJ en sus ratos libres, explicó que cuenta con una gran influencia "del rock más británico y luego habrá una base que va a tener mucho que ver con la música mod. A partir de ahí, muchas otras bandas y sonidos. Me gusta mucho recuperar sonidos de los 60, del garage, del soul, del 'rhythm and blues' o del punk-rock", señaló en El Norte de Castilla.

Para sus sesiones busca "entre lo que antes se llamó música independiente y que ahora, salvando excepciones, se ha convertido en algo muy comercial. Hay que encontrar esas excepciones dentro de lo que ahora es la mal llamada música independiente o alternativa. Por ahí van a ir los tiros".

Duro también saca tiempo para colaborar en asuntos de carácter social. Uno de los ejemplos es la campaña #SalvatusOídos, apadrinado por el músico Jorge Escobedo, que celebrará un evento el próximo 27 de marzo en la madrileña Sala Cool.

Un icono

Duro se ha convertido en un icono para el popular Forocoches. Sobre este hecho explica que de vez en cuando se mete en el foro, "pero me da un poco de vergüenza que, de repente, esté la gente tan pendiente de mí. Cuando voy por la calle y me saluda lo hace con mis tics, pero te juro que hay cosas que he utilizado toda mi vida. O sea, no me preparo frases para el programa", señaló en una entrevita concedida al portal El perfil de la tostada.

Explica que se mete "mucho en ese territorio para ver cómo funciona el tema voy a acabar por creerme que la apariencia me desborda un poco, algo que me da apuro y un poco de vergüenza porque parece que la gente está esperando a ver cuál es la próxima. No quiero confundirme yo solo. No me parece que sea un icono, pero de ninguna de las maneras. Soy lo que soy".

Lo que nunca ha sido es padre de la actriz Andrea Duro, que lo explicó en sus redes sociales: "¡No soy hija de Alfredo!". El periodista le contestó con ironía: "¡No soy el padre de Andrea!". Alfredo Duro es periodista, DJ, amante del fútbol sala, colaborador de varias causas sociales y un estupendo tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones'.

Seguro que te interesa:

La desagradable técnica de relajación de Kaley Cuoco en la recta final de 'The Big Bang Theory'