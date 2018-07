Una noche sin dormir con Iñaki López: música, política y biberones

Dice López que fue constante, casi tanto como demuestra cuando le toca lidiar entre tertulianos que no dejan de pedir la palabra, Eduardo Inda o Paco Marhuenda, a los que reconoce que convierten al programa en "dinámico". Pero Iñaki, pese a su aplastante juventud, ha cumplido ya 25 años de profesión. En la industria audiovisual entró en Telebilbao, canal para el que realizó con éxito un casting para dar paso a videoclips. Y él, rockero confeso y fan de Iggy Pop y compañía, lo disfrutó, tal y como recordaba en Vavel: "Ahí no empecé a hacer periodismo estricto, sino que fue años después, pero sí que empecé a hacer comunicación, que es lo importante. Empecé a hacer un programa musical cuando estaba en segundo de carrera en una tele local, lo cual te permite hacer un montón de cosas, ya que hay menos gente y pocos recursos. La posibilidad que tienes de hacer cosas distintas es alta, ya sea de editar, aprender a grabar, aprender a escaletar un programa y organizarlo, e incluso a venderlo, porque muchas veces también hice publicidad en el programa".

Más tarde, ya en ETB (televisión pública vasca), demostró una vena ligada al entretenimiento en sus inicios ('Mójate' o 'Algo pasa con López', adaptación del show catalán de Buenafuente). Pero en la tele vasca acabó más formal de la cuenta, con formatos políticos, de entrevistas o actualidad como 'Pásalo', 'Iñaki & Cía' o '60 Minutos'. Y de ahí a La Sexta, cadena donde prácticamente hace "gaupasa" (pasar la noche sin dormir, según el diccionario más callejero del País Vasco) con casi cinco horas en las noches de los sábados. Pero también le roba horas de sueño, en este caso con mayor placer si cabe, su hijo Roke, que llegó para felicidad de López y Ropero en octubre del pasado año. Desde entonces el presentador admite que es incapaz de encadenar 8 horas de sueño.

Cinco años y medio con 'laSexta Noche'

A Iñaki también lo disfrutamos en la presentación del especial del World Pride Madrid el verano pasado junto a Cristina Pardo, tándem del norte que repitió experiencia cerrando el año en laSexta con las Campanadas. Pero donde más se le ve al presentador es en 'La Sexta Noche', formato por el que reconoce que no daba ni un duro, ya que los sábados eran noches de películas, corazón, galas de variedades y fútbol. Sin embargo el programa, con sus pizarras económicas incluidas, ha demostrado una fortaleza, quizás, porque tal y como admite, en la cadena no le pusieron objetivo y sin embargo le entregaron paciencia. No hizo falta tirar de ésta, ya que el programa se unió al equipo que componen los informativos de la casa, 'Al rojo vivo', 'Más vale tarde', 'Salvados', 'La Sexta Columna' o 'Equipo de investigación'.