Manel Fuentes, un rockero en reformas

'Masters de la reforma', un formato muy atractivo

Manel Fuentes ha sido escogido como presentador y Eva González, Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana, Alaska y Mario, Boris Izaguirre, y Pascual Ortega serán algunos de los invitados estelares de 'Masters de la reforma'. Las diez parejas de 'peones' pelearán por el triunfo tras superar pequeñas pruebas, empapelar una pared, o más complicados, renovar los inmuebles de un colegio.

Las pruebas se grabarán en un plató de más de 2.500 metros cuadrados y también se verán pruebas grabadas en exteriores ya que el programa ha recorrido 75.000 kilómetros de carretera y 3.000 en tren.

Las cifras son todas mareantes: en las pruebas se han utilizado siete toneladas de cemento, cinco toneladas de hormigón, diez toneladas de mortero, catorce toneladas de arena y cuatro toneladas de yeso. El programa se ha grabado durante catorce semanas en las que se han rodado más de 4.000 horas y serán necesarias quince salas de edición.

Una apuesta ambiciosa

Manel Fuentes no estará solo en 'Masters de la reforma'. También le acompañarán tres miembros fijos del jurado: la jefa de Obra Carolina Castedo, el diseñador de interiores Pepe Leal y el arquitecto Tomás Alía, a los que se le añadirá el premiado Pascual Ortega, juez de honor.

Carmen Ferreiro, directora de programas de Atresmedia, ha explicado en Vertele que el talent-show "tiene un casting peculiar por parejas que es muy aspiracional, con el que cualquiera se puede identificar. Tiene espectacularidad que se traduce en cifras como 2.500 metros cuadrados de plató. Me atrevo a decir que es uno de los platós mas grandes de Europa".

Manel Fuentes suma y sigue

El presentador catalán se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Antena 3 por su labor al frente del exitoso concurso 'Tu cara me suena'. Fuentes también ha conducido en la cadena otros formatos de entretenimiento: 'Top dance', '1,2,3... Hipnotízame', 'Tu cara no me suena todavía' o 'Los viernes al show'.

Fuentes, locutor, imitador, actor, presentador, rockero y showman en general, cuenta con una larga trayectoria en la radio y con un exitoso currículum en televisión. Ahora, lo ampliará con 'Masters de la reforma', un exitoso formato internacional que llega este lunes a Antena 3.

