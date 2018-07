El Langui: el luchador que apostó por el rap, la comedia y su barrio

En 'Cuerpo de élite' da vida a Ramón Carreño, sindicalista estudiantil en el 15-M que sospecha sobre la existencia de este organismo secreto desde su papel como líder de la oposición. La serie caricaturiza una España paralela a la actual y El Langui aporta su granito de arena a que el asunto tenga armonía. Pero para llegar hasta aquí el cantante ha tenido que luchar más de la cuenta por las barreras que todavía se encuentran algunos colectivos. En El Correo analizaba como lleva su lucha a cabo: "No creo que debamos mendigar accesibilidad, sino que tenemos un derecho, y las administraciones y las diferentes empresas deben cumplirlo. Estamos hablando de la ley universal de la accesibilidad". Una accesibilidad cada día menos complicada para él porque no conforma en la comodidad. "Hay que levantarse del sofá, salir a la calle y reivindicarnos por lo que debemos", señalaba hace varios meses en 'La Sexta Noche'.

Pero no solo de la música o la interpretación vive el hombre. Porque además ha sacado tiempo para tener dos hijos y escribir tres libros: '16 escalones antes de irme a la cama', 'Pan Bendito. Un barrio con mucha miga', 'Cómo ser un imperfecto feliz' en los que mezcla sus experiencias personales bajo el tamiz del humor y la reivindicación. Solo le falta plantar un árbol a El Langui, que está previsto que se estrene en el mundo de la dirección en 2018 con un cortometraje que ha escrito él mismo. Y mensaje, que tal y como confesó en Mujer hoy, tiene una receta muy particular: "Creo que el mensaje de superación, amor y amistad llega con más propiedad si tú eres el ejemplo. Y yo, teniendo una dificultad añadida, he conseguido muchas cosas. Soy un afortunado, porque hay gente muy jodida y sin posibles. Eso en cuanto a la superación de cara al resto, pero también soy reivindicativo con cosas que son injustas".

Pero no olvida sus orígenes, el barrio de Pan Bendito, ni la música. Una música entregada a un género muy particular, el rap, que se ha convertido en la poesía del siglo XXI. Así lo explicó en El Periódico de Catalunya: "Es la música actual más reivindicativa y social. Un cantante de rap desenfunda una técnica literaria muy buena. Mucha lírica, mucha métrica... Además, ya no es el típico: 'Ei/ tú/ que estás ahí/ sácate ese dedo/ de la nariz'. Eso era cuando yo tenía 15 años, que aquí aún estábamos aprendiendo. Ahora los raperos ganan premios, están en teatros importantes, colaboran con grandes artistas...". Y ahora participan en series de éxito como 'Cuerpo de élite'.