Iker Galartza sigue sin contenerse la risa en 'Allí Abajo'

Cierto es que la buena sintonía de los actores en algunos casos venía de tiempo atrás. Jon Plazaola reconocía sobre sus compañeros de "cuadrilla" que "Iker es de la cuadrilla de mi primo y hemos trabajado juntos en ETB (televisión autonómica vasca). A Gorka Aguinagalde le he admirado desde pequeño, así que imagínate la ilusión que me hizo trabajar con él porque era mi ídolo. Y Óscar es un genio, muy conocido en la ETB, porque es el creador del programa 'Vaya semanita' y además ha escrito varios libros de humor".

Una gran trayectoria

Iker Galartza es uno de los actores más reconocidos y queridos de Euskadi por sus participaciones en algunos de los formatos más míticos de las últimas décadas. Es el caso de 'Goenkale', la serie autóctona más longeva de la historia. Y 'Vaya semanita', formato satírico que marcó época porque contribuyó a rebajar las tensiones del conflicto.

En la actualidad sigue ligando a su tierra en 'Irrikitown' (formato de humor de ETB) y de forma habitual contribuye al teatro vasco: durante más de una década participó en 'Poxpolo ta Konpainia' y ha apostado por el circo de su tierra con 'Gure Zirkua', del que es impulsor.

El origen

En una entrevista en el periódico infantil St. Patrick Post explicó los orígenes de su carrera en su tierna juventud: "No sabía yo llamarle actor, incluso ahora mismo tampoco sé si soy actor. Yo subí al escenario del cole con vuestra edad y había que hacer algo para fin de curso y yo lo hacía, la gente se lo pasaba bien y yo me daba cuenta de que también me lo pasaba bien. Vamos que era donde quería estar".

Y añade: "A mis amigos les gustaban los deportes o tocar el acordeón (risas). A mí me gustaba subirme al escenario, prepararme mi teatrito y que la gente lo disfrutara. Sabía que quería estar ahí toda la vida. Reconozco que a veces es duro también, es un trabajo muy atado, pero es lo que me gusta y me apasiona".

El actor reconoce que le apetecía encarnar a un personaje fijo: "Con todos. Cuando cojo una serie como ahora 'Allí Abajo' o como antes estaba en 'Goenkale' siempre es el mismo personaje la misma actitud. En cambio, en 'Vaya semanita' en la que a mañana te vistes de guardia civil después en el almuerzo de cura, futbolista, banquero, barrendero…, te da mucha vidilla cambiar de personajes. Pero es verdad que cuando pasas tres o cuatro meses a ese ritmo dices: "Jolín, cuando me va a tocar una serie para disfrutar y estar con los mismos pantalones y la misma ropa todo el rato".