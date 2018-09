La faceta más desconocida del gran showman maño, Miki Nadal

También en Antena 3 participó en 'UHF', 'Casi perfectos', 'Mis adorables vecinos', 'Cafetería Manhattan' o 'Me resbala' y en La Sexta es uno de los rostros imprescindibles desde los inicios de la cadena, allá por 2006. Porque Miki Nadal ha participado en 'No sabe, no contesta', 'El club de la comedia', 'Sé lo que hicisteis...' o 'Zapeando'.

En estos dos últimos proyectos ha rebasado la mágica cifra de los 1.000 programas en las sobremesas, siendo el único colaborador que ha participado en ambos formatos de forma regular. Y eso que los inicios de 'Zapeando' fueron duros, pero a las cuatro semanas de arrancar el proyecto llegó la mesa, símbolo de unión entre los rostros que componen el programa.

Y ese cambio, tal y como admite Nadal a preguntas de Mundoplus, "supuso centralizar más el programa en el humor y en los comentarios entre vídeo y vídeo más que una tertulia al uso de las cosas que suceden en televisión. Más que una tertulia es una manera de dar continuidad a los vídeos divertidos. Aquí cada uno tiene un papel".

Nadal tiene su papel, pero comparte algunos aspectos con él. Por ejemplo su madridismo, que lo heredó de su padre, "que era muy del Real Madrid, más que Di Stéfano y al final en fútbol todo el mundo sabe de qué pie cojea cada uno". Pero en el club merengue este cómico no es un aficionado más, porque también ejerce de speaker en las noches míticas en las que el conjunto merengue celebra los títulos de las Champions League.

En estas citas el colaborador saca su faceta más cómica, pero también procura utilizar la risa como terapia diaria: "Problemas tenemos todos, pero hay que relativizarlos. Mi padre siempre me decía que le diera la importancia justa a las cosas. Muchas veces basta con comparar la propia situación con la ajena para darse cuenta de que no se está tan mal. Por otra parte, la risa ayuda, es una vía de escape maravillosa. Lo he dicho en más de una ocasión: la risa es una siesta para los problemas", explica.

Su faceta más desconocida

Miki Nadal no solo demuestra su talento en el mundo de la televisión. Y es que también se ha destapado en los últimos años como uno de los productores con mejor ojo de nuestro cine, participando en películas como 'Luces rojas' de Rodrigo Cortés.

También ha ejercido de productor asociado en otros films, situación que le ayuda a "diversificar el negocio. No todo va a ser actuar en teatros o la televisión. Es introducirse en un campo que no es del todo ajeno a lo que yo hago. Es una salida. Por otra parte, es un cine que me gusta mucho: de director y de guión. Pero si te fijas, esas películas de las que me has hablado son internacionales también. Me gusta la idea de que sea un cine más culto pero a la vez accesible a cuanta más gente mejor", explica en La Nueva España. Nadal, genio y figura, dentro y fuera de los platós.