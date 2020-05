Este humorista andaluz prometió que en 'La Parroquia' los oyentes seguirían "siendo una pieza fundamental", como lo fueron en la anterior etapa que llegó hasta 2016. Y dicho y hecho: los oyentes han tenido un gran peso en los dos primeros programas apadrinados por Ernesto Sevilla y Marron.

En obras

Onda Cero explica que en este proyecto radiofónico "cualquier tema planteado en el programa le sirve al humorista para entablar una conversación que termina en un delirio de provocaciones y carcajadas".

Y El Monaguillo cumple con material nuevo y sin olvidar sus frases recurrentes hechas mito: "Dúchate que sale económico", "Lo vamos a pasar pirata" o "Esto es mejor que tener pan congelado en casa".

El cómico está feliz con el regreso: "Estoy muy contento de reabrir tanto tiempo después 'La parroquia'. He estado de obras para arreglarla un poco y dejarla más coquetona. Una parroquia de masa madre, vamos".

Un momento propicio para evadirse

Cuenta El Monaguillo en Las Provincias que "en uno de los peores momentos de nuestra historia, la gente agradece mucho que le entretengan, que le hagan reír, y eso me ha llevado a embarcarme en un podcast, para que sea otro pequeño balón de oxígeno".

"Yo pensaba que ya había cubierto una etapa con 'La Parroquia', en Onda Cero, y cuando decidí irme al teatro con Josema Yuste, creí que ya no iba a ser compatible y preferí dejarlo arriba con éxito. Es un formato que rescato ahora cuatro años después en podcast", explica.

Y añade: "He tenido que dejar cosas que me gustaban, porque cuando subes un pelín un escalón, tienes que estar al 100% y para ello hay que ir dejando algunas cosas en el camino. Si tienes la suerte de elegir, es donde está tu verdadero quebradero de cabeza".

Un regalo

Sergio Fernández reconoce que en estos seis años le han ofrecido otros "formatos, pero he dicho que no porque tengo que tener atención plena, sobre todo en 'El Hormiguero', que es el regalo más grande que me ha dado la profesión".

"Llevo seis años cuidándolo día a día, y esta cuarentena me ha dado la oportunidad de estar en la mesa con Pablo (Motos), haciendo tertulia… Estamos haciendo algo muy parecido a la radio, y me ha dejado demostrarle al público mi capacidad para hacer humor, improvisar… y estaré agradecido toda la vida", admite.

Vuelta a las tablas

El Monaguillo no abandonará el teatro y ya tiene en mente el regreso de '¿Solo lo veo yo?'. Esta obra nació de la oferta del empresario Jesús Cimarra, dueño de La Latina, que lo 'fichó' tras advertir el éxito del cómico junto a Josema Yuste en 'Taxi'

Aunque el conductor de 'La Parroquia' admite que en el medio que mejor se siente es "en la radio. Es como si estuviera charlando en un bar con unos amigos. Llevo 23 años y es lo que menos miedo me produce. Pero tanto en teatro como en televisión, he trabajado con grandes profesionales: Josema Yuste, Pablo Motos... Ellos han conseguido que me sienta cómodo en todos los escenarios".