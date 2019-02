Carlota Reig, la cara del éxito de 'La Sexta Deportes'

La periodista cuenta con una gran experiencia en la cadena pese a su juventud. En La Sexta ha cubierto Mundiales y Europeos de baloncesto, el Master de Tenis de Madrid o la Champions League para Atresmedia.

En 'La Sexta Deportes' pone la cara a un gran equipo en el que colaboran Antonio Esteva, Óscar Rincón, José Luis Sánchez, Julio Suárez o Belén Sánchez bajo la edición de Jorge Vicente. Este formato complementa con éxito al rey de la sobremesa deportiva, 'Jugones', y al formato líder de la medianoche, 'El Chiringuito de Jugones'.

La vocación del periodismo

Reig, gran aficionada al baloncesto, explicó en Jot Down que siempre quiso ser periodista, "pero no por ningún medio o personaje en particular. Desde pequeñita me gustaba mucho escribir; pero no como un diario, sino reflexiones de las cosas que me pasaban y por qué podían pasarme. Y no sólo por escribir, sino porque también me interesaba mucho la actualidad, lo que estaba pasando en el mundo. Por eso decidí que me gustaría ser periodista".

Aunque, tal y como explicó en Marca, "lo más importante en esta profesión es la oportunidad, sin ella yo diría que es casi imposible. A mí me la dieron, la aproveché y desde entonces se abrieron más puertas. También hay que atreverse con todo lo nuevo que va surgiendo, hay gente que deja escapar oportunidades por no dar el paso".

Una presentadora ante el machismo

Carlota desveló que El Mundo que en un torneo de baloncesto pidió "una entrevista con un jugador de Serbia y la respuesta fue: 'Sí, no hay ningún problema; esta medianoche en la habitación del jugador'. Eso a un hombre no se lo dirían nunca".

También lamenta que "muchas veces ves a periodistas hombres hablando con jugadores que dicen 'venga tío, te llamo luego y quedamos a comer un día'. Cuando eso lo hace una mujer es más complicado porque parece que quieres otra cosa. Se interpreta de otra manera".

Tiempo atrás, explica, "ha habido otras mujeres antes que yo que han roto el estereotipo de que tiene que haber un hombre en un campo de fútbol o una cancha de baloncesto. En mi caso, por ser mujer, no he conseguido ni más ni menos. Hay a quien le puede chocar aún que le dé un abrazo o dos besos a los jugadores que me encuentro, pero ¿qué haría un tío? Pues chocaría la mano, daría un abrazo y unas palmadas en la espalda. Quizá queda un poco raro, pero ¿qué más da?".

El deporte le apasiona, "pero también me interesa la política. Empecé trabajando en Real Madrid Televisión y en deportes me quedé. Es algo que me encanta, pero la verdad es que no informas de nada serio, te limitas a entretener. El día del adiós de ETA, por ejemplo, los otros periodistas te dan un poco de envidia sana; me gustaría hablar de eso, no de si Higuaín ha metido más goles con la derecha que con la izquierda".