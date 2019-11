1- Vuelve el Arús más noctámbulo

Alfonso Arús triunfa en las mañanas de La Sexta con 'Aruser@s' y lo hizo durante años en la radio con 'Arús con leche'. Pero este comunicador también ha demostrado en varias ocasiones su eficacia en la franja nocturna.

Lo hizo en Televisión Española ('Vídeos de primera' o 'Con Arús... TAG') o en Antena 3 ('Al ataque' o 'El Chou'). Y quiere hacerlo ahora de nuevo con 'Arusitys prime', marca que ha recuperado el comunicador.

2- María Teresa vuelve a Antena 3

Hay morbo en volver a ver a María Teresa Campos en Antena 3. Los medios no hablan de otra cosa: la malagueña será entrevistada esta noche por Arús, tal y como anunció en 'Espejo Público': "El viernes estaremos allí para desearle lo mejor, que lo tendrá porque es un gran profesional".

La Campos reconoce que está recuperando su mejor versión: "A mí me paraban por la calle para preguntarme cómo estaba. He tenido una época que no tenía ganas de ir a ningún sitio. Ahora me he puesto a salir y ahora es que ni entro". Y seguirá sin entrar porque este viernes se dejará ver en el plató barcelonés de Arús.

3- Terelu es mucha Terelu

Terelu Campos también tiene un pasado en Antena 3, 'La Granja', y este próximo viernes también hablará sobre lo divino y lo humano en 'Arusitys prime'. La presentadora será entrevistada en un programa que contará con un amplio plantel de colaboradores.

Arús ha reforzado su equipo del matinal con fichajes estelares como Poty, Rosa Villacastín o Esther Arroyo. También se suma al programa un amplio plantel de cómicos: Marc Guaita, David Muñoz, Javier Quero y Federico de Juan.

4- El terremoto Cayetano

En 'Arusitys prime' se hablará del libro 'De Cayetana a Cayetano', obra de Cayetano Martínez de Irujo que quizás no sea del gusto de Fran Rivera, que en 'Espejo Público' señaló que estaba en desacuerdo con el mismo: "Ha abusado de la buena educación de sus hermanos, porque sabe que no van a hablar. Las cosas de los hermanos tienen que quedar en casa. Yo no voy a ser el que las diga, y mucho menos en un plató de televisión ni en ningún sitio".

Carlos, Duque de Alba y hermano de Cayetano, también se vio afectado por el libro y replicó: "Creo que en cuatro años y medio he hecho muchísimas cosas, aunque no me corresponde a mí decirlas, pero le diré que he mejorado la situación económica de la Casa, he ordenado el patrimonio artístico y he abierto mis tres casas: Dueñas, luego Monterrey y ahora Liria, y llevo restaurados más de 50 cuadros".