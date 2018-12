Antonio Orozco quiere que digan lo que quieran, esta vez en 'La Voz'

Eso vimos con "Dicen", tema que comparte con la colombiana Karol G, que le asesorará en su nuevo proyecto televisivo. Ojalá que el programa tenga el éxito del tema citado, que ha superado las 25 millones de visualizaciones en Youtube, "superando todas las previsiones", tal y como reconoce Antonio Orozco.

Un 2019 frenético

'La Voz' no es la única cita de la agenda de Orozco, que encara un 2019 frenético con una espectacular gira con cuarenta conciertos que van desde Gijón, 11 de enero, hasta Huelva, 2 de mayo. Con este tour celebrará veinte años sobre los escenarios.

Entre medias, será coach en el mayor espectáculo de la televisión, 'La Voz' y nos regalará un cameo en 'Allí Abajo' tras haber puesto voz a la banda sonora en castellano de 'El Grinch'.

Decían en 2018

"Que digan lo que quieran / que no me importa nada". Así arranca "Dicen". ¿Qué le inspiró la letra? Orozco responde: "Tiene que ver con las críticas que comporta asomarte a una serie de ventanas. Que digan lo que quieran. Mire, he cumplido 19 años de trabajo. No ha sido fácil, pero es lo que yo he elegido. No sé hasta qué punto tengo razón, pero soy dueño de mis decisiones, del timón".

Que "digan" es un peaje de la fama, aunque él, tal y como explicó en El Periódico, lo toma como parte del juego: "No me pido imposibles, salir a la calle y pasar inadvertido cuando tres meses al año estoy saliendo en televisión. Sé bastante bien lo que quiero, a quién me dirijo y la forma de hacerlo. Es mi forma de trabajar y de vivir".

Orozco admitía a preguntas de El Mundo que no cree que hubiese tenido demasiadas posibilidades en 'La Voz': "Mi paso por el programa habría sido un desastre. Perdí la vergüenza tocando en bares, pero el de 'La Voz' es uno de los escenarios más imponentes que existen; cruje como la cueva más profunda del universo, y te palpita el corazón cuando te acercas en silencio. Al otro lado de la cámara hay cuatro millones de personas, no olvidemos eso.

El dueto que le gustaría disfrutar

El cantante explica que su juicio "siempre es sano. Lo más difícil de ser juez en 'La Voz' es precisamente eso, ser justo". Dudamos que lo sería si viese un dúo con su madre, cantante de sevillanas, y Pablo López, pareja de ensueño que le gustaría disfrutar, tal y como explicó en 'El Hormiguero'.

Orozco aportará su toque personal en el programa, sin olvidar, como siempre, su origen humilde: "La primera guitarra, mi guitarra, me la compró mi padre. Era una Valeriano Bernal. Le costó 93.000 pesetas y la fuimos a buscar a la trastienda de una peluquería. Pero me la hizo pagar con tres meses de trabajo a su vera en una obra. Todavía la tengo conmigo. Es canela y se llama Rosario, como mi abuela", señaló en El País.