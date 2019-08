'¿Dónde estabas entonces?' también repasará algunos hitos televisivos de la década pasada, revistará los éxitos internacionales del cine español (Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Penélope Cruz y Javier Bardem), echará la vista atrás sobre el final de la peseta, la llegada de Internet o el adiós del tabaco a los bares.

Ana Pastor sigue al frente de este espacio producido por Newtral y seguirá haciendo doblete ya que también volverá a La Sexta 'El Objetivo', que mezcla entrevistas, verificaciones, hemerotecas y un sinfín de prismas para comprender todos los ángulos de la actualidad.

La lacra de las fake news

Ana Pastor ha explicado este verano en una entrevista concedida a El Periódico la clave para detectar fake news: "Hay que invertir tiempo y talento. Para el discurso político, nuestro equipo de verificación está formado por 12 periodistas que hacen una escucha diaria de entre cuatro y seis horas de todo lo que dicen los políticos en entrevistas, ruedas de prensa, redes... De ahí hay que distinguir lo que es verdad o mentira basándonos solo en datos, no en opiniones".

La presentadora reflexiona sobre el trabajo que realiza su empresa, Newtral: "Siempre me preguntan quién verifica al verificador. Evidentemente, la gente, a la que le damos los datos para que luego saque sus conclusiones".

Pastor asegura cuál es la clave para soportar algunas críticas que recibe: "Siempre digo que hay que tener la piel de rinoceronte. Lo que pido es que se me juzgue por mi trabajo. No hay una extraña motivación detrás de cada palabra. No creo en las teorías de la conspiración ni aplicadas a mí ni a nadie. Acierto y me equivoco, como todos, y si tengo un error me gusta que me lo digan porque de las críticas se aprende".

Dos proyectos complementarios para La Sexta

La Sexta seguirá apostando desde septiembre por la actualidad gracias a espacios como 'La Sexta Noticias', 'Al rojo vivo', 'Más vale tarde', 'Jugones', 'Salvados', 'El Intermedio', 'Equipo de investigación', 'La Sexta Noche' o 'La Sexta Columna'.

Ana Pastor pone un contrapunto al frenesí diario con dos formatos que llevan su rubrica: 'El Objetivo', donde un formato como la entrevista tiene un espacio relevante en prime-time; y '¿Dónde estabas entonces?', formato nostálgico que ayuda a repasar la actualidad del ayer.

En el primero la presentadora demuestra el talento que ya demostró en su etapa al frente de 'Los Desayunos de TVE' y en el segundo las entrevistas son más relajadas, ya que en '¿Dónde estabas entonces?' se suele recordar con sosiego algunas experiencias vitales del pasado.

La Sexta también apuesta por el entretenimiento

En La Sexta también seguirá habiendo hueco para el mejor entretenimiento: '¿Te lo vas a comer?' con Alberto Chicote; 'Zapeando', donde se estrena Dani Mateo como presentador; o el magazine matinal de Alfonso Arús, que llegó con éxito la pasada temporada.