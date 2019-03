Neox vuelve a animar los lunes con nuevos capítulos de 'Padre de familia' y 'American Dad'. La noche más animada contará también con nuevas entregas de la ficción 'The Clevaland Show'.



'Padre de Familia' arranca desde el capítulo 15 de la temporada 11, ofrece una visión irónica de la vida familiar a través de unos personajes un tanto infantiles. Una crítica a la sociedad americana, con gran sentido del humor y de la sátira.



'American Dad' es una histriónica serie, creada por Seth MacFarlane, que ironiza sobre las obsesiones y los sin sentidos de las sociedades modernas, en especial de la americana. La serie gira en torno al personaje de Stan, un padre de familia republicano, conservador y altamente paranoico que trabaja en la CIA y cuyo único objetivo en la vida es garantizar la seguridad nacional y proteger a su familia de ataques terroristas.



Hace muchos años, Cleveland, en su época de instituto, estaba profundamente enamorado de la guapa Donna. Muy a su pesar, su amor no se vio correspondido y Donna acabó casándose con otro hombre. Cleveland le dijo a Donna que siempre la querría y que si las cosas no salían bien con ese hombre él estaría ahí para ella. La historia con su marido no salió bien...