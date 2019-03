Un nuevo episodio de 'Imperium' llega esta noche a Antena 3

Antena 3 emite esta noche a las 22:45 horas el cuarto capítulo de la superproducción 'Imperium', titulado 'Hijos'. La cuarta entrega de la serie estará marcada, entre otros asuntos, por el encarcelamiento de Tito (Javier Ríos), que ya no es la única preocupación de los Sulpicio. Lo acusan del asesinato de la hija del senador que apareció muerta en la cama de Décimo. Pero Cora no va a permitir esa injusticia y con la ayuda de Décimo tratará de encontrar al verdadero culpable de la muerte de la joven.El encarcelamiento de Tito no es la única preocupación de los Sulpicio.



Galba (Luis Homar) ha descubierto al traidor, su propio hermano, Octavio (Antonio Mourelos), una pieza que quizá sea muy útil para recuperar de una vez por todas al pequeño Cayo. Un plan perfecto que no tiene en cuenta algo muy importante. Octavio no es el único traidor de la familia.

Quinto (Pepe Sancho) desvela a Galba que Cayo no es su hijo. Lleno de rabia y dolor, Sulpicio ordena a su esclavo Marco (Jesús Olmedo) acabar con Cayo. Lo que no sabe Galba es que su hijo bastardo es de Marco. ¿Obedecerá el gladiador las órdenes de su amo y asesinará a su hijo?

Esta noche no te pierdas 'Hijos', el cuarto episodio de 'Imperium'.