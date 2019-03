Noche de acción en Antena 3 con 'El Pacto'

SINOPSIS DE EL PACTO

El profesor Will Gerard (Nicolas Cage) y su mujer (January Jones) llevan una vida tranquila, pero una noche ella es víctima de una brutal agresión sexual. En el hospital, un misterioso individuo (Guy Pearce) se dirige a Will y se ofrece para hacer justicia y ahorrarles el suplicio de tener que pasar por un proceso judicial. Will está tan alterado que, de manera irreflexiva, acepta la propuesta. A partir de ese momento se verá metido en una organización justiciera clandestina.