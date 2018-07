'Hiroshima: la historia real', el relato de las consecuencias de la bomba 70 años después

El 70 aniversario del lanzamiento de la bomba de Hiroshima trae a la televisión 'Hiroshima: la historia real', un relato elaborado por Discovery Max para explicar las consecuencias que generó esa bomba, que no solo acabó con la II Guerra Mundial, sino que aniquiló de forma inmediata a 80.000 japoneses.



El lanzamiento de Little Boy, nombre en clave de la bomba, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, junto con la de Nagasaki. Los conflictos armados, las relaciones internacionales y la seguridad mundial ya no serían la misma después del estallido de la bomba.



El relato cuenta con imágenes de archivo y declaraciones de testigos de aquellos acontecimientos, junto con el análisis de los momentos cruciales, así como los lugares y los movimientos claves que, hasta hoy, se han cobrado la vida de miles de personas.