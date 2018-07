Estreno 'El tiempo entre costuras' en Antena 3

El ambicioso proyecto, producido por Boomerang TV, narra la vida de Sira Quiroga, una joven modista que, arrastrada por el amor hacia un hombre, abandona Madrid en los meses previos a la Guerra Civil para instalarse en Tánger. Pero allí las cosas no saldrán como ella tenía previsto y se verá obligada a tomar las riendas de su vida.



El reparto de la serie lo completan Elvira Mínguez, Tristán Ulloa, Hannah New, Peter Vives, Carlos Santos, Francesc Garrido, Alba Flores, Mari Carmen Sánchez, Raúl Arévalo, Rubén Cortada, Elena Irureta, David V. Muro, Pepa Rus, Ben Temple, Jimmy Shaw y Carlos Olalla, entre otros.



La serie basada en el best seller de María Dueñas abre sus puertas a todos los espectadores. ¿Te lo vas a perder?