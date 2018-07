Estreno de la serie The Event

Antena 3 estrena esta noche, en prime time, The Event, una serie que combina acción, ciencia ficción y misterio producida por Universal Media Studios y Steve Stark Productions. La nueva ficción de la cadena narra la vida de Sean Walker, un joven que, en la busca de su prometida, en paradero desaparecido, se enfrenta a una conspiración de la CIA que ni siquiera el presidente sabe de su existencia. Sus ingredientes estrella son un argumento enigmático y unos giros inesperados que harán las delicias de los amantes de los thrillers de ritmo trepidante.



The Event, creada por Nick Wauters, ('Los 4400' o 'Eureka'), se convirtió en 2010 en uno de los estrenos más destacados de la temporada y en el mejor de la cadena NBC en los últimos tres años, al reunir a más de 11 millones de espectadores.



SINOPSIS DE THE EVENT

The event gira alrededor de Sean Walker, un joven que busca a su prometida Leila, desaparecida sin dejar rastro. Pero, a medida que investiga la extraña desaparición de su novia, comienza a sacar a la luz el mayor caso encubierto de la historia de los Estados Unidos. Además, esta búsqueda afectará también a las vidas de un grupo de personas que aparentemente no tienen relación entre sí.