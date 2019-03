Estreno de 'Te lo mereces', con Paula Vázquez y Roberto Leal

Cambiar la vida de un amigo o familiar, ayudarle a conseguir su sueño o superar una situación económica difícil… Así es 'Te lo Mereces', el nuevo concurso de Antena 3 que combina tensión, sorpresa y emoción, bajo una importante premisa: guardar un secreto.



Durante el transcurso del programa, los espectadores irán conociendo la historia completa de los protagonistas, a la vez que los amigos y familiares van consiguiendo el dinero que necesitan para su objetivo. En cada episodio, participará un concursante principal y varios familiares de apoyo, de manera que el jugador principal, en alguna de las rondas, podrá elegir acompañante para enfrentarse al panel del concurso.



En total serán seis rondas, cuyo valor irá creciendo a medida que se vayan superando hasta llegar a la última, que vale 50.000 euros. En cada edición, el programa podrá en juego un máximo de 150.000 euros.

Menos pistas, más premio

En cada una de las rondas los concursantes tienen que averiguar la respuesta a una pregunta que se esconde bajo uno de estos tres interrogantes: ¿Quién?, ¿Qué? o ¿Dónde? Para averiguarlo cuentan con 10 pistas. Paula Vázquez les dará “gratis” la primera, ya que las nueve siguientes tienen un precio.

Cada pista nueva que obtengan, descontará dinero del total. Los participantes podrán elegir el número de pista que quieren conocer y detrás de cada número se descubrirá el precio de la pista. Una vez se hayan decidido, aprietan el pulsador y dan la respuesta. Si es correcta, se llevan el dinero que hayan conservado. Si no aciertan, pierden lo jugado en esa ronda.

La emoción consiste en no pedir demasiadas pistas, ya que disminuye el premio, pero tampoco pedir muy pocas, ya que corren el riesgo de equivocarse y perder todo el dinero.



Milagros, primera protagonista

La primera protagonista será Milagros, una malagueña que montó una empresa con su marido Antonio. Sin embargo, por culpa de la crisis, la pareja decidió hipotecar su casa para no tener que dejar de pagar a sus trabajadores.



Esta situación se complicó tiempo después cuando Milagros tuvo que enfrentarse a la pérdida de Antonio. Viuda y con un niño de 9 años, su suerte no cambió ante la amenaza de un nuevo contratiempo: perder su casa. Por este motivo, su familia decidió concursar en el programa para ayudar a Milagros a salir de esta situación y poder darle lo que 'se merece'.

Además, para el estreno el programa presentado por Paula Vázquez conducirá, acompañada de Roberto Leal contarán con la presencia de Bertín Osborne como invitado especial.