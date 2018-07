Estreno de 'Masters of Sex'

La última joya de ficción de Showtime llega esta noche a Canal+ 2 (a las 23:00 horas). 'Masters of Sex' narra la historia de la psicóloga Virginia Johnson (Lizzy Caplan) y el ginecólogo William Masters (Michael Sheen), quienes en los años 60, fueron pioneros en el estudio científico del sexo y de sus efectos en el cuerpo humano y desencadenaron una revolución sexual.



Sus estudios cambiaron el modo de ver las relaciones de pareja en la sociedad estadounidense del momento y les llevaron a abrir Instituto Masters and Johnson, en San Louis, desde donde cambiaron el modo en que el mundo percibía la sexualidad, iniciando el camino de la terapia sexual.



Creada por Michelle Ashford, la serie es una adaptación del libro de Thomas Maier Masters of Sex:vida y época de William Masters y Virginia Johnson, la pareja que enseñó a Estados Unidos cómo amar, publicado por Punto de Lectura.