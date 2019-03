Ambientada en el nacimiento de la industria de los ordenadores personales, 'Halt and Catch Fire' nos lleva de viaje a los primeros días de la era del PC, cuando el ordenador no tenía nada que ver con lo que es hoy en día.



Un insólito trío formado por Joe MacMillan (Lee Pace, serie 'Criando malvas'), ex ejecutivo de IBM; Gordon Clark (Scoot McNairy, 'Argo'), ingeniero que sueña con crear un producto revolucionario; y Cameron Howe (Mackenzie Davis, 'Breathe In'), una visionaria programadora que se anticipa al futuro, se unen para clonar el último modelo de IBM y crear un ordenador mejor, más barato y más rápido, que transforme el mundo tal y como lo conocen.



Pero, sometidos a una gran presión, las tensiones aumentan en el grupo mientras caminan por la delgada línea entre la visión y el fraude; el genio y el engaño, lo que hace aflorar todo tipo de opiniones, reacciones y encontrados sentimientos.