Estreno de la cuarta temporada de 'Dos chicas sin blanca'

La nueva entrega promete venir cargada de nuevas aventuras y desventuras para estas dos chicas a quienes dan vida Kat Dennings y Beth Behrs. Además, no estarán solas ya que la T4 cuenta con la sorpresa de varias estrellas invitadas. Kim Kardashian es la encargada de abrir la ronda de cameos. La modelo, actriz y empresaria estadounidense no se hace esperar mucho ya que aparece en el primer episodio. Kim contacta con Max y Caroline para rodar un episodio de Keeping Up With the Kardashians en su tienda de cupcakes. Sin lugar a dudas el episodio promete.