Estreno de 'Agents of S.H.I.E.L.D.'

La serie, protagonizada por Clark Gregg, llega a España tan sólo unos pocos días después de su emisión en EE.UU. Con un diseño de producción digno del mejor Hollywood, 'Agents of S.H.I.E.L.D.'combina la acción y el suspense en la línea de las adaptaciones para el cine de productos de Marvel.



Si hay un estreno de serie esperado este otoño, ése es 'Agents of S.H.I.E.L.D.', la primera adaptación televisiva de acción real de los personajes de Marvel, una producción de la cadena norteamericana ABC y Marvel Television, que ha sacado adelante uno de los grandes creadores de ficción de los últimos años: el productor y director Joss Whedon, padre de series como 'Buffy, Cazavampiros', 'Angel' o 'Dollhouse', todas estrenadas en FOX. Entre los protagonistas de la serie destaca Clark Gregg, quien ya encarnaba a Phil Coulson en el film.



El resultado de todo ello podrá verse en primicia en España en FOX, que estrena esta noche la cadena de cable a las 22:20 horas, tan sólo unos días después del inicio su emisión en Estados Unidos, donde se emite en la cadena ABC desde el 24 de septiembre.'Agents of S.H.I.E.L.D.' une el género fantástico con la acción y el suspense, sin olvidar un genuino sentido del humor, como del que se hacen gala los comics originarios de esta saga. Y es que en el género de superhéroes, no puede faltar el guiño hacia el espectador. En esta ocasión, el agente Coulson regresa para formar un equipo de jóvenes agentes que se enfrente con los casos más complicados que puedan surgir, una unidad de élite dotada cualidades especiales más allá del razonamiento humano.



Siempre en secreto, actuando más allá de los protocolos de las agencias de inteligencia, los agentes de S.H.I.E.L.D. cuentan con el armamento más sofisticado, los gadgets de investigación más novedosos y los medios de transporte más increíbles que uno pueda imaginar, en la mejor tradición del género.Clark Gregg ('Los Vengadores', 'Thor') lidera el reparto desde la veteranía. Junto a él, un grupo de jóvenes actores da vida a la unidad de agentes. Entre ellos, destaca la presencia de la actriz Ming Na Wen, a la que recordamos de la serie 'Urgencias', como Melinda May; y nuevas caras como Bret Dalton ('Blue Bloods'), que da vida al agente Dan Ward; Chloe Bennet ('Nasville') como Skye; el británico Iain De Caestecker como el investigador Leo Fitz; y Elizabeth Henstridge como su compañera en el laboratorio Jemma Simmons.De la mano de todos ellos, los superhéroes han llegado a la televisión y están dispuestos a quedarse.