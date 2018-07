Daenerys, invitada a la Casa de los Eternos, en 'Juego de Tronos'

CAPÍTULO 7 - A Man Without Honor

Jaime conocerá a un pariente lejano; Dany recibirá una invitación a la Casa de los Eternos; Theon lidera un grupo de búsqueda tras el asalto a Invernalia; Jon se pierde en territorio salvaje y Cersei aconseja a la ingenua Sansa.



CAPÍTULO 8 - The Prince of Winterfell

En Invernalia, Theon recibe un visitante y mantiene el control del fuerte. Arya invoca su deuda final con Jaqen de una manera que a él le desagrada. Robb es traicionado. Tyrion y Varys encuentran un punto de unión. Dany ignora el consejo de Jora. Stannis y Davos se acercan a su destino.