'Tu cara me suena' llega esta noche a Antena 3 cargado de sorpresas

En esta ocasión, Arturo Valls se encarnará en George Michael, Ángeles Muñoz interpretará a Fito Cabrales, mientras que Francisco Javier Herrero será Diego el Cigala y Anna Simon se meterá en el papel de Lenny Kravitz. Por su parte, Santiago Segura se transformará en Nat King Cole, María del Monte hará de Gloria Estefan, Dani Diges cantará como Antonio Molina y Roko se transmutará Paloma San Basilio. Los concursantes competirán una semana más por un fin benéfico y el vencedor de la gala donará el premio de 3.000 euros a la ONG que elijan.



Ángel Llàcer, Carlos Latre, Carolina Cerezuela y Mónica Naranjo volverán a juzgar las actuaciones de los participantes del espacio semanal que produce Gestmusic (Grupo Endemol) para la cadena.



El éxito de la primera gala

TU CARA ME SUENA arrancó el pasado lunes, en su segunda temporada en Antena 3, ante más de 3,1 millones de espectadores (3.119.000) y por encima del 20% de cuota de pantalla (20,3%), lo que suponen 6,3 puntos más que el estreno de su primera edición (14% y 2.064.000 espectadores). El talent show presentado por Manel Fuentes fue visto en algún momento por cerca de 8,7 millones de espectadores y alcanzó picos del 36% de cuota.

El espacio superó asimismo la expectación generada en las redes sociales, donde fue el contenido televisivo que más trending topic generó, un total de 38.



La primera gala, en la que Roko resultó ganadora gracias a su actuación de Nancy Sinatra, alcanzó su momento de mayor audiencia a las 23:50 horas, cuando 4.444.000 espectadores (26,6%) seguían la interpretación de Francisco Javier Herrero, ex componente del grupo Los Pecos, en la piel de Sergio Dalma.