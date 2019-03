Canal+ estrena 'Orange is the New Black'

La serie que esta noche (22:00 horas) estrena en España Canal+ Series 'Orange is the New Black' se ha convertido en la gran revelación del año en el mundo de la ficción televisiva americana.



A medio camino entre el drama y la comedia, 'Orange is the New Black' se basa en las vivencias reales de Piper Kerman. Ambientada en una cárcel de mujeres, trata con enorme naturalidad temas como el lesbianismo, el racismo, las injusticias del sistema penitenciario norteamericano, la represión sexual, el abuso de poder o la corrupción policial.



Protagonizada por Taylor Schilling, Laura Prepon y Jason Biggs, está dirigida, entre otros, por Michael Trim, Uta Briesewitz, Phil Abraham y Jodie Foster.