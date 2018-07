'Better Call Saul': esta noche tienes una cita con el abogado

'Better Call Saul', el 'spin off' precuela de 'Breaking Bad', llega a Movistar Series en exclusiva esta noche a Movistar Series, al día siguiente de su emisión en EEUU.



'Better Call Saul' se incorpora a Movistar TV con un estreno doble: el primer capítulo será el lunes 9 de febrero y al día siguiente, el martes 10, el segundo. A partir de este estreno, los usuarios de Movistar Series disfrutarán de un capítulo por semana, todos los martes, hasta completar los diez capítulos que componen la primera temporada.



Bajo la dirección de Vince Gilligan y Peter Gould, con 'Better Call Saul' nos trasladamos al año 2002, cuando Saul Goodman (Bob Odenkirk, 'Fargo') se hace llamar Jimmy McGill. Es entonces cuando comienza a crear su red de contactos para, casi seis años después, cruzarse con Walter White (Bryan Cranston, 'Godzila') y convertirse en el abogado para todo de Heisenberg, papel en el que hemos conocido a Saul como secundario de 'Breaking Bad'.