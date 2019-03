Benjamin Button y 'El Pacto', en El Peliculón

SINOPSIS DE 'EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON'

Un hombre (Brad Pitt) nace con ochenta años y va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo, es decir, en lugar de cumplir años los descumple. Ésta es la historia de un hombre extraordinario, de la gentes que va conociendo, de sus amores, pero sobre todo de su relación con Daisy (Cate Blanchett).



SINOPSIS 'EL PACTO'

El profesor Will Gerard (Nicolas Cage) y su mujer (January Jones) llevan una vida tranquila, pero una noche ella es víctima de una brutal agresión sexual. En el hospital, un misterioso individuo (Guy Pearce) se dirige a Will y se ofrece para hacer justicia y ahorrarles el suplicio de tener que pasar por un proceso judicial. Will está tan alterado que, de manera irreflexiva, acepta la propuesta. A partir de ese momento se verá metido en una organización justiciera clandestina.