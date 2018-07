Antena 3 regresa a la prehistoria con la película 'Año Uno'

El humor disparatado y la aventura prehistórica se unen en 'Año Uno', una película dirigida por Harold Ramis ('Atrapado en el tiempo') y producida por Judd Apatow ('Virgen a los 40').



Jack Black, famoso por 'Escuela de Rock' o 'Rebobine, por favor', comparte protagonismo junto a Michael Cera ('Supersalidos' y 'Juno'). Completan el reparto Hank Azaria ('Noche en el museo'), Paul Rudd ('Te quiero, tío'), Olivia Wilde ('Turistas'), Christopher Mintz-Plasse ('Mal ejemplo') y Oliver Platt ('El desafío: Frost contra Nixon').



Sinopsis

En la era del Paleolítico, Zed y Oh se dedican únicamentea cazar, recolectar y dormir en su tribu. Zed es un espíritu aventurero, aunque bastante rudo, y no para de preguntarse si existen otras cosas en la vida aparte de las que ya conoce. Por eso, cuando es expulsado de su aldea, convence al bueno de Oh para emprender un gran viaje a través de la historia. Juntos descubrirán personajes legendarios y encontrarán un nuevo sentido a su existencia.