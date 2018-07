Antena 3 celebra la sexta gala de 'Tu Cara Me Suena'

Un espectáculo que, como cada semana, estará conducido por Manel Fuentes, maestro de ceremonias de este formato que reúne a ocho personajes que cantan en directo transformados en iconos de la música.



Las estrellas de la próxima gala…

En la gala del lunes, los concursantes se enfrentarán a grandes cantantes de todos los tiempos, Javier Herrero, la ganador de la última gala gracias a su interpretación de Mari Trini y a la valoración de sus compañeros, afronta el reto de cantar como Camilo Sesto; Santiago Segura se crece frente al reto de interpretar a Juan Luis Guerra; María del Monte vuelve a la transformación completa al tener que interpretar a Michel Teló.



Daniel Diges, afronta el desafío de cantar en inglés al tener que interpretar a Europe, mientras Arturo Valls tendrá que transportarse a los 80 para interpretar a Rick Astley. Ángeles Muñoz se muestra ilusionada al tener que interpretar a una mujer como Thalía, Anna Simón se encuentra ante un nuevo reto, el dúo Sonia y Selena y Roko espera sorprender con su interpretación del mítico Miguel de Molina.



Los concursantes competirán una semana más por un fin benéfico y el vencedor de la gala donará el premio de 3.000 euros a la ONG que elijan.



Ángel Llàcer, Carlos Latre, Carolina Cerezuela y Mónica Naranjo volverán a juzgar las actuaciones de los participantes del espacio semanal que produce Gestmusic (Grupo Endemol) para la cadena.



