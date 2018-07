'Constructor a la fuga' ayudará a solucionar problemas a la gente

laSexta ha presentado en el FesTVal de Vitoria su nueva apuesta por el entretenimiento, el programa 'Constructor a la fuga'. En esta primera temporada del programa que adapta 'Cowboy builders', para la que aún no hay fecha de estreno, se mostrará el estado de seis casas después de que estos constructores abandonaran el encargo a medias, utilizaran materiales inadecuados o simplemente no trabajaran con la calidad debida.



Estas seis familias recibirán la visita de Antonio Hernández, que se coloca por primera vez delante de una cámara de televisión tras veinte años trabajando en la construcción. "No me siento ningún héroe, pero he disfrutado haciendo el programa y empatizo con los participantes y me enervo cuando veo una chapuza", explica Hernández sobre su trabajo en el programa.



Tras comprobar in situ el alcance de las chapuzas, el equipo del programa comenzará una investigación liderada por la antigua policía mexicana Eugenia Dos Santos para localizar a los constructores responsables, que la mayoría de las veces son reincidentes, según ha desvelado hoy la directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, en la tercera jornada del Festival de Televisión de Vitoria.



Seguir el rastro de los constructores "ha sido muy difícil" porque salvo algunos casos en que dejaron inconclusas las obras al quedarse sin dinero por la crisis (son los promotores que luego asumen los trabajos), la inmensa mayoría son "profesionales del engaño" que incluso "han cambiado de nombre tres o cuatro veces", ha explicado el subdirector del programa, Pablo Abelenda.



'Constructor a la fuga' ha ejecutado obras "más allá de lo que podía el programa" porque en algunos casos las chapuzas eran de dimensiones considerables. La obra más compleja se prolongó durante tres meses y medio y en otra tuvieron que trabajar hasta 60 obreros dirigidos por el jefe de obra, Manuel Santos.



Casas con goteras que caen sobre la cama de un niño, paredes hechas de arena y no hormigón, fachadas que se desprenden y excavaciones incompletas son algunas de las chapuzas que denuncia el programa, que se emitirá en horario de máxima audiencia.