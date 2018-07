'Refugiados' viaja del futuro al FesTVal

La sexta edición del FesTVal de Vitoria acoge la premiere de 'Refugiados', la primera co-producción de BBC Worldwide en España y el primer proyectode Series Atresmedia para laSexta.



'Refugiados' es un thriller dramático de premisa futurista y donde el entorno natural tiene gran importancia. La serie consta de una primera temporada de ocho episodios, de aproximadamente 50 minutos de duración.



La humanidad está sufriendo el mayor éxodo de su historia. 3000 millones de personas del futuro han viajado al presente huyendo de un inminente desastre global. Todos los refugiados deben cumplir dos reglas: no pueden hablar sobre el futuro ni relacionarse con sus familias.



La ficción está protagonizada por Natalia Tena ('Juego de Tronos'), David Leon ('RocknRolla') y Will Keen ('The Wire') junto a Brendan Price ('Los Sin Nombre'), Gillian Apter ('Celia'), y Charlotte Vega ('El secreto de Puente Viejo'). Idea original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Adolfo Valor y Cristóbal Garrido y dirigida por David Pinillos, se ha grabado en la sierra madrileña.