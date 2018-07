María Castro: "Espero que nos sigáis, semana tras semana, para cantar con nosotros"

Por fin ayer fue la premiere de 'Vive Cantando'. Arropados por muchos seguidores y ante este gran estreno los actores estaban nerviosos y muy entusiasmados. "Estoy nervioso, expectante porque es la primeraa vez que me invitan a este festival", afirmaba Igancio Montes quién también añadía: "Estoy también muy contento de que podamos estrenar en un festival así". Otro de los actores, Víctor Sevilla se sentía igual que su compañero y además mandaba un mensaje a todos los seguidores de 'Vive Cantando': "Esperamos que todos los martes estéis ahí y que nos apoyéis", añadiendo, a continuación, Igancio Montes "qué vivamos cantando muchas semanas mas".



Por su parte, Gorka Otxoa, quién interpreta a César, se sentía, momentos antes de entrar a ver el visonado del primer capítulo, muy intrigado por cómo reaccionaría el público allí en directo, "tengo muchas ganas de ver si el público se emociona, si llora, si se aburre, si canta si baila...y esto sólo se puede dar en este Festival".



Sandra Blázquez no podía ocultar sentirse impresionada con la cantidad de gente que acudió a Vitoria a apoyarles, "no me esperaba para nada esta acogida" nos contaba la actriz además de añadir, "la serie es preciosa y sabia que el espectador no nos fallaría pero no me esperaba tanto", Su compañera de aventuras Ana Mena también nos contó que se sentía muy contenta y realizada, "estoy muy agradecida a Vitoria y a los vitorianos por acogernos de esta manera" y "espero que a la gente les guste la segunda temporada de 'Vive Cantando' tanto como nos ha gustado a nosotros trabajar en ella".



La veterana Kiti Mánver tampoco quiso perdeser esta cita y eso que para ella era algo nuevo ya que como pudimos ver en el primer capítulo de la segunda temporada su personaje, Charo, o lo que es lo mismo la madre de Juanjo (José Luis García-Pérez), es una mujer que ha entrado pisando fuerte y que sin duda, revolucionará al barrio de La Gloria. "Estoy encantada porque me parece maravilloso que haya un festival de televisión en España" recalcando "esperemos que mi personaje guste mucho". Su hijo en la ficción, interpretado por José Luis García- Pérez estaba muy contento ante las ganas por parte de la gente que la serie volviera a la pequeña pantalla, "la ciudad está volcada y estoy con muchas ganas de que a la gente le guste".



La protagonista de 'Vive Cantando", María Castro nos contó que como siempre se sentían muy arropados por la gente de Vitoria, "lo que buscamos es difundir la serie que se promocione lo máximo posible y que mejor escaparate que esta pasarela de Vitoria donde la gente está muy por la labor de apoyar, de darnos cariño y mostrar la admiración hacia la serie y hacia nuestro trabajo", añadía la actriz quién espera que esta nueva temporada no defraude a los fans que cada martes les siguen en Antena 3. "Espero que nos sigáis, semana tras semana para cantar con nosotros".



'Vive Cantando' se convirtió en la serie revelación de la temporada pasada con una media de más de 2,6 millones de espectadores (15,2%) y líder en su franja. Datos que esperan conseguir en esta nueva temporada y que de momento no van por mal camino y es que el estreno de este primer capítulo estuvo respaldado por 2,1 millones de espectadores (13,6% de share) se convirtió en la tercera emisión más vista del día.