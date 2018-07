El FesTVal de Vitoria sale a la calle

La sexta edición del FesTVal de Vitoria tiene prepraradas multitud de actividades, talleres y espectáculos con la intención de que el público también forme parte de estas jornadas telivisivas que se celebrarán entre el 1 y 6 de septiembre. No te pierdas toda la programación que el FesTVal de Vitoria 2014 tiene preparado.

2 de septiembre: EITB propone los dibujos animados más divertidos en euskera. Las series que pueden disfrutarse en la pequeña pantalla vasca, ahora podrán verse en pantalla gigante.



3 de septiembre: Neox Kidz, el espacio diario de Neox para los más pequeños, llegará a Vitoria-Gasteiz acompañado de las mejores series de animación. 'Sanjai y Craig', 'Shin Chan', 'Padrinos Mágicos', 'Angry Birds' o 'los Rabbids' protagonizarán un visionado especial aderezado con muchas sorpresas y regalos.



Por la noche, el Plató Vitoria-Gasteiz se vestirá de fiesta con Diego Arjona que con ‘Spoiler’ repasará películas y series como ‘Matrix’, ‘El sexto sentido’, ‘Perdidos’ o ‘Los Serrano’ en donde las risas estarán más que aseguradas.

4 de septiembre: El programa 'Top Chef', de Antena 3, propone un reto que pondrá a prueba los sentidos y el paladar de los ciudadanos con Alberto Chicote, Susi Díaz y Yayo Daporta que prepararán tres pintxos en exclusiva con una peculiaridad: todos tienen tres ingredientes en común y, el que adivine cuáles son, tendrán premio. El #RetoTopChef podrá degustarse en los establecimientos vitorianos Gardoki, La Huerta, PerretxiCo, Puerta Grande y Saburdi, y también tiene página web, para que los amantes de la cocina puedan informarse del sabroso concurso.

Y por la noche, la Plaza de España acogerá Gaztea Gaua, una fiesta DJ organizada por la emisora Gaztea, de EITB, con la actuación del presentador de televisión, locutor y músico Oihan Vega y Las Tea Party, un dúo de 'disc jockeys'. Ritmo, color y mucha música se unirán en una velada muy especial.



También los más pequeños de la casa podrán disfrutar del FesTVal de Vitoria. El Canal Panda presentará en exclusiva ‘La tele mágica de Panda’, un espectáculo dinámico y participativo en el que los niños se divertirán aprendiendo.

5 de septiembre: El plató móvil de Canal Cocina regresará a Vitoria-Gasteiz para realizar un capítulo de su nuevo concurso ‘Yo amo a mi mercado’, un espacio de entretenimiento que rinde homenaje a los mercados de toda España. La Plaza de Abastos, a partir de las 10:00 horas de la mañana, será la protagonista de esta grabación, abierta al público, en la que se promocionará la riqueza gastronómica de la provincia.

El mismo día, para celebrar la vuelta de ‘El conquistour’, EITB propone una gran aventura en pleno centro de la ciudad con una tirolina gigante. Además, los protagonistas del exitoso programa de ETB 2 se dejarán ver por la zona.

Por otro lado, el Festival Clan también dendrá su hueco con juegos infantiles para los más pequeños en compañía de personajes como Pocoyó, Peppa Pig o Tigershark, de Invizimals, entre otros. También, el viernes Toni Moog, Miguel Iribar y Kike Matilla provocarán carcajadas en el adelanto del programa de Comedy Central, ‘Central de cómicos’.

6 de septiembre: El sábado es la cita es deportiva. 'Ponle Freno', la iniciativa de responsabilidad corporativa impulsada por el grupo Atresmedia para el fomento de la seguridad vial, celebra por primera vez su conocida carrera popular en Vitoria-Gasteiz. Bajo el lema ‘No te pares, hoy correr salva vidas’, y con la colaboración de su socio estratégico Axa, la prueba busca reunir a miles de personas que corran por una causa común. La recaudación íntegra conseguida gracias a todos los participantes se destinará a la Fundación Zuzenak, que atiende a personas con discapacidad. Las inscripciones pueden realizarse en la página web o en las oficinas de Axa en la capital alavesa.

También el sábado se retransmitirá la gala de clausura del FesTVal desde la pantalla de la Plaza de España.

Actividades durante varios días

El FesTVal tiene programado distintos espectáculos, talleres y actividades durante varios días o durante toda la semana.



Los visitantes al FesTVal podrán posar con los personajes de sus series favoritas gracias a Nova y a Neox. Del 2 al 5 de septiembre, en la Plaza de la Virgen Blanca, se instalará un Fotomatón muy especial en el que los rostros más conocidos de las ficciones más populares estarán a disposición del transeúnte. De 12 a 14 horas y de 16 a 22 horas, los espectadores podrán retratarse con sus protagonistas favoritos.

Discovery Max ha preparado, durante el 2 y el 3 de septiembre, dos exposiciones que harán las delicias de los amantes del motor y la fotografía. Por un lado, la Plaza del Matxete acogerá una exposición de coches clásicos americanos traídos del taller de ‘House of cars’ y una exposición fotográfica en las arterias más céntricas de la ciudad con las imágenes finalistas del concurso ‘Mi territorio es Discovery’.

Del 2 al 5 de septiembre los niños no podrán faltar al Txiki FesTVal, que este año trae más marcha que nunca. La pantalla de la Plaza de España tendrá programación diaria todas las tardes que se completará con la emisión de contenidos propios del FesTVal y sketchs del programa Just For Laughts.