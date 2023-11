Will Smith se atreve a cantar para confesar el miedo que sintió al ser padre por primera vez: "Abrumado por la inmensidad"

Will Smith tiene 3 hijos, su hijo mayor, Trey, nació de su primer matrimonio con Sheree Zampino, de quien el actor de El Príncipe de Bel-Air se separó en 1995 después de 3 años casados.

Ahora, Trey acaba de cumplir 31 años y Will Smith ha querido felicitarlo de una manera de lo más original. El intérprete ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece rapeando y mientras van apareciendo fotos de Will con Trey cuando era pequeño.

Sobre la base de su éxito de 1997 Big Willie Style Smith cuenta cómo fue la primera noche cuando nació Trey y lo que sintió en aquel momento: "Willard Carroll Smith III nació el 11 de noviembre de 1992. Desde que nació lo llamamos Trey, porque era el tercer Willard Smith", empieza en su primer verso.

"Esa noche, creo que no pegué ojo. Dormí. Cuando salí de mi cama, me arrastré hasta tu cuna. Toqué tu cabeza suavemente. Sentí que mi corazón se derretía. Porque sé que te amaba más que a la vida misma. Entonces me arrodillé y le rogué al Señor: por favor déjame ser un buen papá, todo lo que él necesita. Amor, conocimiento, disciplina también. Prometo mi vida para ti", sigue diciendo.

Para después explicar el miedo que sintió ante la responsabilidad de ser padre: "Esa es la descripción pública del nacimiento de Trey y mi introducción a la paternidad. Pero esa primera noche fue mucho más tumultuosa emocionalmente de lo que sugiere mi verso poético".

Para después seguir diciendo lo "abrumado por la inmensidad" que sintió y cómo rezó para ser "un buen papá": "¿Podría poner comida en la mesa y mantener las luces encendidas sin falta? ¿Sería lo suficientemente fuerte para defenderme de alguien que vino a matarlo? Son las 3 de la madrugada, estoy de rodillas, solo soy un niño pequeño. Nunca quise tanto a mi papá en mi vida", sigue diciendo en la letra que canta.

"Y entonces, algo hizo clic. En lo profundo de un lugar donde nunca antes nada había hecho clic. Una decisión. Una convicción férrea. Me sequé las lágrimas, me levanté y toqué suavemente la cabeza de Trey. Y sabía que sólo había dos posibilidades: iba a ser el mejor padre que este planeta había visto jamás. O dos, iba a estar muerto".

Además junto al post ha compartido este texto: "Feliz cumpleaños, T-Ball. Eres responsable de algunas de las experiencias más importantes de mi vida. ¡Me presentaste la verdadera definición de Amor! Encontré a Dios en tus ojos".