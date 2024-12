¿Y si Wicked se hubiera hecho en los años 90? Salen a la luz los detalles del proyecto frustrado con estas estrellas

Wicked se ha convertido en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año. La adaptación del musical de Broadway, precuela de El Mago de Oz, ha encandilado a millones de fans gracias a la emotiva historia de Elphaba y Glinda, interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande respectivamente.

Sin embargo, 30 años antes de ser llevada finalmente a la pantalla grande, ya se intentó hacer una película basada en la novela de Gregory Maguire de 1995, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, la cual sirvió como material principal para el musical estrenado en 2003.

Y ahora, en una entrevista con Vanity Fair, Marc Platt, productor de la cinta de 2024, Gregory Maguire, autor de Wicked, Suzanne Todd, productora, y Stephen Schwartz, el compositor del musical, han recordado este proyecto fallido.

Ariana Grande y Cynthia Erivo | Giles Keyte Universal Pictures

"Inicialmente, la empresa de Demi Moore había adquirido los derechos", señaló Platt. "Entre las personas que habían mostrado interés en los primeros seis meses se encontraban Whoopi Goldberg y Claire Danes", dijo Maguire sobre la competencia que tuvo la actriz para hacerse con los derechos.

"Salma Hayek también había mostrado interés, y Laurie Metcalf", añadió Maguire sobre la posible intención de estas actrices de interpretar a Elphaba. "Solía ​​decir que podía imaginarme a Demi Moore desnuda y verde en la portada de Vanity Fair", afirmó. Sobre Glinda, Michelle Pfeiffer, Emma Thompson y Nicole Kidman eran las candidatas.

De hecho, esta no era la primera vez que se intentó llevar el libro al cine, pues en 2011 se estuvo barajando la opción de hacer una versión en forma de serie con Salma Hayek y una trama mucho más oscura.

Demi Moore y Nicole Kidman en los Governors Awards 2024 | Gtres

La propuesta de Moore convenció a los ejecutivos, ya que tenía una buena relación con Universal, lo que facilitaría la puesta en marcha de un posible proyecto. Así, durante los dos años siguientes, varios guionistas intentaron adaptar la novela, pero ninguno convenció. "Vi un par de guiones y confieso, con todo el respeto que tengo por las personas que escriben guiones, que no me gustaron mucho", recordó Maguire.

El único guion que casi logró llevarse al cine fue el de Linda Woolverton, guionista de La Bella y la Bestia o El Rey León, y que sugirió que fuera un musical, mientras comenzaron a surgir nombres como el de Robert Zemeckis para dirigirla.

"El foco estaba puesto en Elphaba como la guerrera y en El Mago como este líder autoritario, que es en gran medida el ADN del libro de Gregory", comentó Platt

Finalmente, entre la negativa de Moore a cantar y las dudas de Universal ante el coste que tendrían los efectos visuales, se descartó la película.

Cynthia Erivo y Ariana Grande como Elphana y Glinda en Wicked | Universal Pictures

Stephen Schwartz, compositor de Pocahontas y El jorobado de Notre Dame, en la que Moore prestaba su voz a Esmeralda, propuso a la actriz hacer Wicked un musical y con el tiempo, si funcionaba, una película.

Cabe recordar que Wicked: Parte 2 se estrena el 25 de diciembre de 2025.