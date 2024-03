No ves doble: Lindsay Lohan habla consigo misma en una sincera entrevista a lo Tú a Londres y yo a California

Lindsay Lohan está de estreno con Un deseo irlandés, una nueva comedia romántica de Netflix que aterriza en la plataforma teniendo a la actriz de Mean Girls como protagonista. Interpreta a Maddie Kelly, una tímida editora de libros que hace un viaje sobrenatural y romántico de auto descubrimiento.

Durante los últimos días Lohan ha estado promocionando su nueva cinta y lo que está causando auténtico furor entre los fans es la nueva entrevista que ha hecho para Bustler. Lo curioso es que ella ha hecho el papel de entrevistada y de entrevistadora. De esta manera, Lindsay Lohan ha charlado con Lindsay Lohan, al más puro estilo Tú a Londres y yo a California, la peli que hizo creer a toda una generación que tenía una gemela.

Ha aprovechado la charla consigo misma para elogiar sus propios looks. Su yo de entrevistada ha felicitado a su yo entrevistadora por su buena elección de vestuario y viceversa. De esta manera tan divertida la actriz ha estado haciéndose preguntas a sí misma y respondiéndolas con toda la gracia y naturalidad del mundo.

Una de las más llamativas ha sido cuál es su personaje favorito dentro de todos los que ha interpretado desde que empezó como actriz: "No tengo un favorito porque he disfrutado cada papel. Realmente disfruté haciendo 'Georgia Rule'. Era diferente para mí en ese momento. Para mí fue más bien una salida adulta. Entonces me gustó porque me pareció más desafiante".

En Georgia Rule, la actriz estaba acompañada de un reparto de lujo. De hecho, Jane Fonda era la coprotagonista de la cinta e interpretaba a Georgia Randall. Sobre ella, la intérprete de Ponte en mi lugar ha dicho: "Ella estuvo genial".

El test de preguntas Lohan Vs Lohan no ha acabado ahí. Lindsay entrevistadora ha querido saber qué consejo le daría a su "yo" de joven: "Vive cada día al máximo. Vive con gratitud y amor en tu corazón. Creo que tener un bebé también te abrió más los ojos a eso". Al salir el tema del bebé, inevitablemente surge la pregunta sobre su experiencia en la maternidad y Lindsay ha compartido que se siente "bendecida, afortunada y feliz" desde que llegó al mundo su hijo Luai en julio de 2023.

Además, ha aprovechado para echar la vista atrás y ver su recorrido profesional. Ha contado que "tal vez" este interesada en probar suerte también como directora y ha hecho una confesión: "A veces siento que estoy dirigiendo a mis directores y no sé si les gusta o no".

Por último, Lindsay no ha querido olvidar preguntarle a Lindsay si tenía intenciones de publicar sus memorias. Últimamente, son muchas las estrellas de Hollywood que se están animando a hacerlo, pero ella ha dicho que aunque "aplaude" a quienes lo hacen no cree que sea el momento: "Cuando este lista y logre todas las cosas que quiero lograr, tal vez considere hacerlo. Pero mi historia aun no ha terminado, así que no tengo prisa por compartir mi versión".

Así, sin comerlo ni beberlo, el público ha sido testigo de lo que podría haber sido una conversación en el futuro entre Annie James y Hallie Parker, las gemelas más famosas de Disney interpretadas por Lindsay Lohan en Tú a Londres y yo a California. Sin duda, la actriz está recuperando sus proyectos más emblemáticos y jugando con ellos para atraer a su séquito de fans y que no se pierdan sus nuevos proyectos como Un deseo irlandés.