Entrevista a Laia Costa, protagonista de La momia de Lee Cronin: Así se ha sumergido de lleno en el cine de terror

La momia de Lee Cronin llega este viernes 17 de abril a los cines. Muy alejada de la idea de película sobre momias que puedas tener en tu cabeza, Lee Cronin coge ese imaginario y lo retuerce de forma magistral hasta ofrecernos una cinta del más puro cine de terror que tiene a Laia Costa como protagonista.

La actriz española interpreta a Larissa, una madre de familia que sufre la trágica desaparición de su hija mayor mientras viven de forma temporal en Egipto, desplazados allí debido al trabajo de su marido, al que interpreta Jack Reynor.

Ocho años después, esta familia recibe una llamada muy esperada: su hija ha sido encontrada viva... dentro de un sarcófago de más de 3.000 años de antigüedad.

¿Cómo llega Laia Costa a un proyecto como este? "Lee Cronin me ofreció el papel directamente, había visto mi trabajo previamente y estaba convencido que yo tenía que hacer de Larissa y estuvimos como cinco o seis meses conversando, porque es un género que nunca había hecho y tenía muchas dudas y muchas preguntas".

"Y lo que me convenció fue él, básicamente, porque luego me di cuenta que era un director muy inteligente con un mundo propio brutal, muy experto, muy cinéfilo en este género, con muchas referencias, pero sobre todo porque me planteaba un proceso creativo que nunca había hecho", explica Costa.

Como ella misma nos cuenta, "Larissa forma parte de la familia, es la madre de esta familia, y al final una película como esta es muy importante que te puedas coger a emociones reales, y en el family drama te tenías que creer estas dinámicas, familiares y estos vínculos. Cuando una hija desaparece hay muchos duelos que se viven de forma distinta y el padre y la madre los gestionan de maneras opuestas. Y eso crea muchas dinámicas paralelas con los hijos y con la propia historia, porque uno se va al pasado y la otra se va al futuro, básicamente y de ahí empezamos a desarrollar todo el thriller, todo el terror, todo el body horror, pero siempre puedes volver a la familia y reconocerte dentro de esa pesadilla, esa locura y ese atrevimiento en emociones muy reales, ¿no?".

Lo que quizá no espera quien vaya a ver La momia de Lee Cronin es que entre sus increíbles escenas de terror también hay espacio para el humor. Como Laia sostiene "Lee Cronin tiene mucho humor, él siempre dice que para hacer una película de terror que te lo pases bien tiene que haber la emoción real y tiene que haber humor. Porque si no, no, no sostienes".

"Y creo que él es muy mago en conseguir este ritmo y en un resultado donde te va llevando, ¿no? Y se atreve a llevarte a lugares que quizá no se sostienen si no hay estos elementos".