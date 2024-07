El tráiler final de Deadpool y Lobezno adelanta por sorpresa el regreso de Dafne Keen como X-23

A Marvel le encantan los regresos estelares y Deadpool y Lobezno promete ser un festival de caras conocidas para sus fans. La Casa de las Ideas ya jugó con los crossover de sus distintos universos en SpiderMan: No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, trucando los tráilers para no desvelar spoilers.

Sin embargo, antes del estreno el próximo 25 de julio de la tercera entrega de Deadpool, su tráiler final ha presentado la vuelta de uno de los personajes más queridos por los espectadores.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman en Deadpool y Lobezno | Marvel

Así, Dafne Keen volverá a ser X-23 tras Logan, aunque ya de adulta, como puedes ver en el vídeo de arriba, teniendo una breve charla con Hugh Jackman (Lobezno).

Un secreto bien guardado que ha saltado por los aires y que seguro que creará división de opiniones en redes. De hecho, la propia actriz de origen español se ha pronunciado por su inesperada aparición.

Dafne Keen en el tráiler de Deadpool y Lobezno | Marvel Studios

"Me lo pasé genial guardando el secreto. Tuve que hacer un montón de ruedas de prensa para un trabajo que acabo de terminar", señaló Keen a EW refiriéndose a su papel como la Jedi Jecki en The Acolyte. "Me lo preguntaron en cada entrevista y simplemente pude mentir, lo cual fue muy divertido".

Del mismo modo se refirió a Andrew Garfield, quien tuvo que hacer algo parecido durante la promoción de SpiderMan: No Way Home, como su referente: "Toda la inspiración viene de Andrew Garfield. Él es un maestro en esto".

Otros cameos en Deadpool y Lobezno

Aparte de X-23, mucho se ha comentado por la aparición de personajes como Lady Deadpool, a la que podría dar vida la mismísima Taylor Swift. La cantante, incluso, habría tenido una reunión con los mandatarios de Marvel Studios.

Lady Deadpool en el tráiler de Deadpool y Lobezno | Marvel Studios

Aunque hay quien apunta a la posibilidad de que sea Blake Lively, la mujer de Ryan Reynolds, quien se ponga la máscara.

Asimismo, Dientes de Sable, interpretado por Tyler Mane, su actor original y otros nombres conocidos como el de Sapo o Pyro, vistos en la trilogía original de los 2000, también reaparecerán.