Ryan Reynolds cuenta que "sacrificó su salario" en Deadpool para pagar a los guionistas de la película: "Dejé de cobrar"

Deadpool y Lobezno es una de las películas más esperadas del año, marcando el regreso de Hugh Jackman como Lobezno y la continuación de la exitosa saga de Deadpool protagonizada por Ryan Reynolds, además de ser la primera colaboración de los dos actores en la gran pantalla.

Para promocionar la anhelada película, tanto Reynolds como Jackman han estado viajando por todo el mundo, participando en eventos, entrevistas y encuentros con fans para generar expectación y entusiasmo por el próximo estreno. En una de sus últimas paradas los pudimos ver empaparse en el Waterbomb Festival de Corea del Sur.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman | Getty

Siguiendo con la promoción de Deadpool y Lobezno, han concedido una entrevista con The New York Times, donde Reynolds ha hablado sobre la primera película de la trilogía y como estuvo en producción durante una década, llegando al punto de incluso no cobrar y tener que pagar a los guionistas de su bolsillo.

"Cuando finalmente dieron luz verde a Deadpool, ninguna parte de mí pensó que sería un éxito. Incluso dejé de cobrar por hacer la película solo para volver a ponerla en pantalla. No permitieron que mis coguionistas Rhett Reese y Paul Wernick estuvieran en el set, así que tomé el poco salario que me quedaba y les pagué para que estuvieran en el set conmigo para que pudiéramos formar una sala de guionistas de facto".

Reynolds también ha reflexionado sobre los desafíos creativos que tuvieron que enfrentar para que la película pudiera llegar finalmente a los cines: "Creo que uno de los grandes enemigos de la creatividad es el exceso de tiempo y dinero, y esa película no tenía ni tiempo ni dinero. Realmente fomentó el enfoque en los personajes por encima del espectáculo, algo que es un poco más difícil de lograr en una película basada en cómics. Estaba tan inmerso en cada micro detalle que hacía mucho, mucho tiempo, que no me sentía así. Recuerdo que quería sentir eso más, no solo en Deadpool, sino en cualquier otra cosa".

Deadpool | seestrena.com

Por último, el actor ha hablado sobre el próximo estreno, mencionando a su coprotagonista Hugh Jackman y las ganas que tenía de poder trabajar en una película con su gran amigo: "En términos de emoción, he esperado una eternidad para hacer una película con este tipo, y creo que él ha esperado mucho tiempo para hacer algo así conmigo, así que hay escenas en las que es bastante difícil distinguir entre Wade Wilson hablando con Logan y Ryan hablando con Hugh. Me encanta eso, se me pone la piel de gallina incluso con solo hablar de eso".

Las declaraciones de Ryan Reynolds muestran los numerosos obstáculos que enfrentó para estrenar la primera película de Deadpool. Su perseverancia han llevado a la franquicia no solo a superar esos desafíos iniciales, sino a llegar a la tercera entrega con Deadpool y Lobezno. Lo que comenzó como una lucha cuesta arriba ha florecido en una exitosa saga.