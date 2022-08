Los parques de atracciones de Disney son un destino recurrente de diversión familiar. Anualmente millones de visitantes recorren sus espacios temáticos a lo largo del mundo, siendo una oportunidad única para que grandes y pequeños puedan conocer a sus personajes favoritos de la factoría. Sin embargo, los incidentes pueden ocurrir en cualquier lugar.

Recientemente una usuaria de TikTok hizo visible un suceso que ocurrió durante su visita a Disneyland Paris. Los personajes de la película 'Peter Pan': Wendy, Peter y el capitán Garfio realizaban un encuentro con el público firmando autógrafos y haciéndose fotos. Todo transcurría con tranquilidad hasta que Garfio tropieza en un punto del camino.

Más tarde, este tapó sus ojos, señal de emergencia que utilizan como código de que algo estaba mal y necesita ser extraído de una situación. Los trabajadores intentaron no alarmar a los transeúntes decidiendo interrumpir el espectáculo, y rápidamente se alejaron a la parte de atrás de la zona para solucionar el problema. No hubo nuevas noticias en torno a este extraño caso, aunque por los indicaciones del vídeo parece que el personaje no se encontraba bien.

"Espero que esté bien", comentó la usuaria de TikTok junto al vídeo, que ya es viral.

Otros incidentes recientes

A pesar de ser creados originalmente como espacio de diversión familiar, los parques de atracciones no puede evitar convertirse ocasionalmente en escenario de accidentes muy trágicos. En el vídeo que acompaña a esta noticia recopilamos algunos de los casos más alarmantes acontecidos en los recintos de los parques de Disney.

Los vídeos de incidentes con personajes de la compañía se están convirtiendo en algo habitual. En una era interconectividad virtual todo queda registrado en nuestros teléfonos móviles, por lo que no es extraño encontrar publicaciones similares. Situaciones que crean desconcierto social y de las que rara vez se llegan a entender los motivos reales por los que se debe interrumpir la función.

Por ejemplo, recientemente también hubo incidentes con el personaje de SpiderMan en el Campus de los Vengadores de Disneyland, después de que este se lastimara el tobillo. Algo similar también ocurrió con el personaje de Jessie de 'Toy Story', quién tuvo que ser sacada del escenario en brazos de las instalaciones.

Ante todo, no debemos olvidar que detrás de cada personajes animado hay una artista que necesita preservar su seguridad, para que los sueños de la audiencia puedan seguir haciéndose realidad.

