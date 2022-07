Disney podría perder los derechos de Mickey Mouse 95 años después de su creación

Si hay personajes que quedan unidos por siempre a una marca, Mickey Mouse es sin duda el ejemplo más emblemático de Disney.

El gigante del entretenimiento ha expandido su ámbito a muchas franquicias y marcas pero, sin duda, el roedor que creó Walter Elias Disney es uno de los personajes más reconocidos desde los inicios de la empresa.

Ha protagonizado infinidad de películas y series, su rostro inunda productos y merchandising, y se pasea por todos los parques temáticos de Disney alrededor del mundo. Sin embargo, la exclusividad que Disney tiene con el personaje puede acabar pronto.

Mickey Mouse nació el 1 de octubre de 1928, protagonizando 'Steamboat Willie', su primera aparición en el cine de la mano de su creador, Walter Elias Disney. Por tanto, pasado ese tiempo y de acuerdo con la legislación vigente en los Estados Unidos, los derechos exclusivos de propiedad intelectual que Disney tiene sobre el ratón, vencerán pronto.

Walt Disney con Mickey Mouse | Disney

Concretamente, en 2024, más de 95 años después de su creación. ¿Significa esto que Disney dejará de sacar beneficio de aquellas obras en las que aparezca Mickey Mouse? El jurista y profesor de la Universidad de California Daniel Mayeda ha hablado con 'The Guardian' sobre lo que podrá ocurrir, explicando que el final de la exclusividad tiene sus limitaciones.

"Se podrá usar el personaje original para crear tus propias historias a partir de él. Pero si se hace algún uso del personaje de alguna manera que se pueda relacionar con Disney, lo cual es probable, en ese caso ellos podrían alegar que han violado sus derechos sobre su marca", explica Mayeda.

Existe, por tanto, una diferencia entre los derechos de autor sobre una idea o personaje y los derechos de explotación sobre una marca registrada: "Los derechos de autor tienen límites en el tiempo. Los derechos de explotación de una marca, no. Disney podrá seguir teniendo marcas de forma perpetua, siempre que sigan haciendo uso de ellas, sean frases, palabras o personajes".

No es la primera vez que los derechos sobre Mickey Mouse han podido pasar al dominio público pero, tras varias ocasiones en las que pudo ocurrir, 2024 será la fecha límite improrrogable para Disney, como cuenta Mayeda: "Han tenido éxito en extender su dominio sobre Mickey, pero dudo que consigan más extensiones. Creo que este será el fin de la línea".

No es el único personaje con el que está ocurriendo esto. Precisamente, también propiedad de Disney hasta hace poco, Winnie The Pooh pasó al dominio público recientemente. Un ejemplo de cómo se puede hacer uso de este personaje es la película 'Winnie the Pooh: Blood and Honey', una película de terror independiente protagonizada por el adorable oso, fuera del contexto en el que Disney suele explotarlo.

Seguro que te interesa:

Vídeo: La espectacular celebración en Disneyland del 90 cumpleaños de Mickey Mouse