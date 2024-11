Tom Holland cuenta por qué a veces busca en Google a Zendaya: "Es un tema de ansiedad"

Tom Holland y Zendaya son una de las parejas de famosos favoritas entre la generación Z. Los actores se conocieron y entablaron amistad durante el rodaje de SpiderMan: Homecoming y en 2021 finalmente se confirmó su romance.

Desde entonces, se han vuelto inseparables y a menudo han expresado el apoyo que se dan tanto en lo profesional, como vimos en la última obra de Romeo y Julieta que protagoniza el actor en Londres, como en lo personal.

Zendaya y Tom Holland presentan 'SpiderMan: Sin camino a casa' | Getty

Tal es el cariño que los une que el actor de 28 años ha revelado en una entrevista que a veces busca en Google a su novia "comprobar" que esté bien.

"Lo último que busqué en Google fue Zendaya", admitió en el podcast On The Menu. "No estoy en las redes sociales y las borro cuando no las uso", explicó.

"A veces, es como una cuestión de ansiedad, pero verifico que todo esté bien y me aseguro de que todos estemos bien", comentó. "Así que simplemente me meto un poco en Google y miro las ​​noticias, y pienso: Está bien", confesó poco después de protagonizar un tenso encontronazo con unos fans y fotógrafos que estaban rodeando a Zendaya, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Tom Holland y Zendaya en el estreno de SpiderMan: No Way Home | Getty

Holland ha hablado en varias ocasiones de la ansiedad que le provocan las redes sociales, las cuales ha abandonado recurrentemente para proteger su salud mental.

Pero parece que nada de esto les ha hecho mella como pareja y, de hecho, los rumores de boda cada vez son más incesantes.

Por su parte, recientemente se confirmó la producción de SpiderMan 4, donde volverán a compartir pantalla Holland y Zendaya, con la mirada puesta para su estreno en 2026. El propio actor afirmó que ya ha leído una primera versión del guion.