Robert Pattinson vuelve a trabajar con Christopher Nolan tras Tenet y lo hace junto a Tom Holland y Matt Damon

El nuevo filme de Christopher Nolan para Universal, que llegará a los cines el 17 de julio de 2026 y cuya trama todavía es una incógnita, sigue incorporando estrellas a su muy potente reparto. El elenco incluye tanto a intérpretes que ya han trabajado con el cineasta británico como a otros para los que esta será su primera colaboración con el mismo. El último actor que por el momento se ha sumado al proyecto pertenece al primer grupo, y es que Robert Pattinson, que protagonizó Tenet junto a John David Washington, volverá a ponerse bajo las órdenes de Nolan.

Según ha informado The Hollywood Reporter, las fuentes apuntan a que Pattinson protagonizará el filme junto a Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway, mientras que los otros fichajes ya anunciados, Lupita Nyong'o y Zendaya, tendrán papeles secundarios. Esta será la segunda vez que Pattinson trabaje con el cineasta británico, que además de dirigir la cinta, la produce y la escribe junto a su esposa y socia, Emma Thomas.

Para su nueva película, Nolan vuelve a colaborar con Universal, compañía que adquirió su último gran éxito, Oppenheimer, filme que en la pasada edición de los Oscar se alzaba con siete premios, incluyendo el de mejor película y mejor dirección. Cabe recordar que el nombre del realizador estuvo por mucho tiempo vinculado a Warner Bros., estudio con el que rompió debido a discrepancias a raíz de que, durante la pandemia, la compañía decidiera lanzar de forma simultánea en cines y en streaming sus películas, algo que afectó a su por entonces nuevo proyecto, Tenet.

Por el momento, poco se sabe del argumento de la nueva cinta, algunas fuentes apuntan que no se ambientará en el presente y algunos rumores, contradiciéndose entre sí, aventuran que será un thriller de vampiros de época o una película de acción con helicópteros, aunque los insiders niegan que ninguna de esas especulaciones haya dado en el clavo.

Por otro lado, Variety señaló la posibilidad de que la película supusiera la vuelta del realizador a uno de sus géneros preferidos, el cine de espías. También se sabe que no será el remake de la serie británica de 1967 El prisionero, como se venía especulando.

En cuanto a Pattinson, el nuevo filme de Nolan se une a la larga ristra de proyectos que tiene en su horizonte. Por un lado, está pendiente de estreno Mickey 17, lo nuevo de Bong Joon-ho tras Parásitos, que llegará a los cines el 16 de abril de 2025 y que el actor protagoniza. El intérprete aparecerá además en cintas como Die, My Love, que protagonizará junto a Jennifer Lawrence; The Drama, en la que compartirá pantalla con Zendaya o The Batman II, que comenzará su rodaje el próximo enero, entre otras.