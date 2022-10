Tom Felton revela su paso por rehabilitación debido a sus adicciones, ansiedad y depresión: "Necesitaba ayuda"

El último regalo de Tom Felton a sus fans son las memorias 'Beyond the Wand', en las que cuenta su trayectoria como actor, habla de sus años en 'Harry Potter' como Draco Malfoy, y de todo lo que vino después... pero también de situaciones algo más duras.

Como puedes ver en el vídeo de arriba su libro recoge momentos muy entrañables, como su relación con Emma Watson a lo largo de los años, de la que mucho se ha hablado ya, o de una divertida anécdota que protagonizó junto al fallecido Alan Rickman.

Portada de 'Beyond the Wand' , las memorias de Tom Felton | Instagram

Por el contrario, una de las situaciones más duras de las que habla en el libro es su caída en el alcohol al llegar a Los Angeles, donde se vio abrumado por el estilo de vida como estrella de Hollywood.

"De no estar interesado en beber especialmente pasé a tomar dos pintas de cerveza diarias antes de que se hubiera puesto el sol, acompañadas siempre de dos chupitos de whiskey", cuenta el intérprete británico en sus memorias, donde asegura que bebía para "escapar de la situación".

Esto llevó a su entonces representante y novia, Jade Olivia, y a más personas de su alrededor, a hacer una intervención, pidiendo a Felton que ingresara en un centro de rehabilitación en Malibu. Le llegó a amenazar, incluso, con terminar su contrato si no lo hacía.

Pero Felton accedió a ingresar allí: ""De repente, toda la frustración se fue. Ahora me doy cuenta de que allí estuve sobrio por primera vez en años, y tuve una desbordante sensación de claridad e ira. Empecé a gritar al cielo, a Dios, a todos y a nadie. Tuve mucha ira por la situación que había vivido".

Sin embargo, no pasó mucho tiempo en aquel centro, ya que a las 24 horas decidió irse, lo cual le llevó a una gran discusión con Olivia. Después, pasó a otro centro más pequeño, donde las cosas parecieron ir mejor para Felton, pero le acabaron echando al descubrirlo en la habitación de otra paciente: "Me colé en la casa de las chicas, y en la habitación de ella. No tenía nada escandaloso en mente, simplemente la había visto muy callada en la cena y quería asegurarme de que estaba bien".

A pesar de ello, Tom Felton siguió unos meses haciendo un voluntariado que le ayudó a seguir adelante, como también lo hizo su amistad con el actor y activista Greg Cipes, que le introdujo al yoga: "Aquellos momentos realmente me reprogramaron como persona".

Años después volvió a necesitar ayuda profesional, aunque fue por otro motivo bien distinto: la depresión y ansiedad a las que ha hecho referencia en otras ocasiones. "La parálisis volvió, sin ningún tipo de aviso o advertencia". Volver a rehabilitación entonces fue una decisión difícil para él, pero está orgulloso de ella: "El simple hecho de admitir y ser capaz de decir que necesitaba ayuda y que iba a tomar cartas en el asunto fue muy importante".

