Todos los tatuajes de Dakota Johnson: minimalistas, frases y aquel del que se arrepiente

Los tatuajes hace años que han dejado de ser tabú. Y es que, aunque siempre han estado ligados a entornos hostiles, hoy en día cualquier persona cuenta con algún dibujo grabado en su piel.

Tan popular se ha hecho con el paso de los años marcarse la piel, que no es nada raro verlo en famosos y celebrities, jóvenes, mayores o con hijos. Actrices mundialmente conocidas como Angelina Jolie, Adele o Julia Roberts son ejemplo de ello.

Tal es el caso de Dakota Johnson, que cuenta con "11 o 12" tatuajes, de los cuales la mayoría son numerosas frases y algunos dibujos. La actriz tiene casi todos sus tatuajes en los brazos, y algunos cuentan con un potente mensaje.

Por ejemplo, tiene en su brazo la palabra "tender", "tierno" en español, que es su palabra favorita; una flor que simboliza el cambio climático y luce una frase en latín en su bíceps que en castellano significa "actos, no palabras".

El brazo tatuado de Dakota Johnson | Getty Images

De hecho, esta frase se la puso en honor a su padre, el actor Don Johnson, con el fin de ablandarlo y conseguir su aprobación para tatuarse más. Sin embargo, la intérprete aseguró en The Late Late Show With James Corden que es el único del que se arrepiente. Dakota contó que a su padre nunca le gustó verla con tatuajes, y amenazaba con desheredarla si se hacía uno, a diferencia de su madre, Melanie Griffith, quien siempre la apoyó.

La actriz de 33 años también cuenta con un tatuaje que se hizo con su pareja Chris Martin, el cantante de Coldplay, un símbolo del infinito en el codo que representa el amor eterno que la pareja se ha prometido.

La protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' tiene varias frases en inglés repartidas por sus brazos, pie y hombro, como "I love you", así como una palabra en español, "amor", detrás de su cuello.

Algunos de los tatuajes de Dakota Johnson | Getty Images

Del mismo modo, Johnson tiene detrás de la oreja un dibujo indefinido, cuyo significado se desconoce. También, tres pájaros en su omóplato derecho, quizás en honor a su abuela Tippi Hedren, protagonista de 'Los pájaros' de Hitchcock.

Unos de los últimos ejemplos son los de su pie, donde se tatuó "look at the moon" y el de su antebrazo, "lightly my darling", una frase del libro 'Island', de Aldous Huxley.