Tim Burton recibe su estrella en el Paseo de la Fama junto a Winona Ryder y Michael Keaton: "Conoce el dolor de los incomprendidos"

El director de cine estadounidense Tim Burton ha sido homenajeado con una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por los actores de su última película, Bitelchús Bitelchús, que se estrenó en el Festival de Venecia.

El cineasta, de 66 años, destapó la estrella número 2.788 aupado por cientos de seguidores que se agolparon frente a Hollywood Toys and Costumes, una conocida de tienda de artículos de Halloween donde se decidió inmortalizar su nombre.

"Cuando descubrí que estaría aquí (la estrella) casi me pongo a llorar porque he estado viniendo aquí desde que era un niño pequeño y la tienda no ha cambiado en absoluto", dijo.

El cineasta estuvo acompañado por los actores Winona Ryder y Michael Keaton, protagonistas de Bitelchús Bitelchús, la secuela de la exitosa película Bitelchús de 1988 que se estrena este viernes y que cuenta además con la participación de Jenna Ortega (Wednesday) y de su pareja, Monica Bellucci (Maléna).

Tanto Ryder como Keaton, que formaron parte del elenco de la primera entrega de Bitelchús, celebraron la creatividad, la originalidad y la contribución de su "gran amigo" al cine.

"Tim tiene una comprensión tan hermosa y única del corazón humano. Conoce el dolor de los incomprendidos, los raros e inusuales. No solo los entiende, los celebra. Ya sean marginados, bichos raros, aterradores o divertidos, les da profundidad, humor y siempre cierta caballerosidad, y les da su dignidad", dijo Ryder en un discurso como invitada de honor de la ceremonia.

Michael Keaton, Tim Burton, Monica Bellucci, Winona Ryder y Danny DeVito | Reuters

Un legado de película

Burton (1958) creció en Burbank, en el condado de Los Ángeles, y asistió al Instituto de las Artes de California (CalArts), donde estudió animación de personajes y creó sus primeros cortometrajes.

Mientras trabajaba en Disney en 1982, dirigió su primer cortometraje, Vincent, una película en blanco y negro de 6 minutos que narra la historia de un niño introvertido de 7 años llamado Vincent Malloy, que sueña con ser igual que su ídolo, el actor estadounidense Vincent Price.

Bajo su estilo tan distintivo y su temática oscura-gótica, acuñada como "burtoniana", sus obras abarcan numerosos títulos, como Corpse Bride (La novia cadáver), Batman, Edward Scissorhands (Eduardo Manostijeras) o Planet of the Apes (El planeta de los simios).

Con Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Sweeny Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet), ganó en 2007 el Globo de Oro a la Mejor Película (Musical o Comedia).

Cintas como Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (La leyenda del jinete sin cabeza, 1999), Big Fish (El gran pez, 2003) o Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas, 2010) han obtenido numerosos galardones de la Academia, premios BAFTA y nominaciones y premios Globos de Oro, consolidando su estatus como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos.