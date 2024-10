Tilda Swinton y Julianne Moore hablan en Madrid sobre La habitación de al lado y la muerte: "Nos animan a tener miedo"

Las actrices Tilda Swinton (Reino Unido, 1960) y Julianne Moore (Estados Unidos, 1960) protagonizan el nuevo largometraje de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, que se estrena este viernes 18 de octubre en cines españoles. El relato de la película profundiza en la idea de una muerte digna y, en ese sentido, Moore ha asegurado que se trata de un derecho que "fluctúa" dependiendo del gobierno y ha advertido de que hay un "tira y afloja" en cuanto a derechos humanos en todo el mundo, especialmente en los reproductivos.

"Estados Unidos fluctúa en términos de derechos reproductivos. Mucho de eso tiene que ver con el poder político y las culturas, los distintos gobiernos. Hay una especie de tira y afloja con los derechos humanos en todo el mundo, pero sin duda es una lucha que merece la pena. Tenemos que persistir por que estas leyes, normas, tienen que ver con cómo vivimos y cómo elegimos vivir", ha destacado Moore en una entrevista con Europa Press, asegurando que se trata de "la capacidad de decidir los términos de tu propia vida".

Por su parte, Swinton ha criticado que los gobiernos animen a "tener miedo" y mirar "a otro lado" en cuestiones "esenciales" como elegir la forma en la que morir, un tema que es "increíblemente importante" para ella a nivel personal, por lo que ha agradecido su papel protagonista en La habitación de al lado, una película "excepcional y valiosa".

Tilda Swinton y Julianne Moore en Madrid presentando La habitación de al lado | Gtres

"Es por miedo (que no se facilite una "muerte digna"). La gente y algunos gobiernos nos animan a tener miedo, a mirar a otro lado. Nos distraen de cosas tan esenciales como que somos mortales y todos vamos a morir algún día. Por eso, hay que profundizar en conocimientos reales y rodearse de relaciones sabias, así todo va acabar funcionando", ha explicado la actriz para después agregar que está "claro" que otros países van a seguir el ejemplo de España con la Ley de la Eutanasia.

Swinton da vida a Martha, una corresponsal de guerra que padece un cáncer muy avanzado y que ha decidido que está preparada para irse. Así, le pide acompañamiento a su amiga Ingrid -a quien interpreta Moore-, para no quitarse la vida en soledad.

"Prefiero hablar de muerte con dignidad, porque eutanasia es un caso muy particular que se refiere a cuando alguien que está en una situación terminal y se le da la oportunidad de terminar su vida de mano de otra persona, de un doctor o de un amigo. Este no es el caso de la historia de La habitación de al lado. Martha es muy clara, se va a quitar la vida. Solo pide a Ingrid que la acompañe, no que haga nada. Pero sí, el concepto de poder decidir tu forma de morir, tu momento y tu forma de vivir esa muerte es increíblemente importante para mí. He experimentado este territorio en mi propia vida y tener la oportunidad de hacer una película de ello, especialmente esta película que es como un poema, es algo excepcional y valioso", ha reiterado Swinton.

A raíz de esta petición, ambas mujeres -una periodista y una escritora- establecen una relación de amistad que disfrutan y que para las actrices ha crecido de forma natural, lo que les ha permitido ponerse enfrente de la cámara "sin actuar".

Tilda Swinton y Julianne Moore en película de Pedro Almodóvar La habitación de al lado | Cordon Press

"A medida que la relación de Ingrid y Martha crecía, también lo hacía la nuestra, algo que no siempre ocurre. Poder captarlo en una película, vivirlo, reflejarlo, fue una oportunidad maravillosa. Ingrid y Martha realmente se deleitan la una con la otra, eso es muy importante, las mejores amistades son esas. Cuando eso ocurre aporta algo a tu ambiente que te da cierta sensación de alegría. No importa lo difíciles que sean las cosas que estáis discutiendo, simplemente os gustáis. Y eso es lo que sentimos la una por la otra, no hacía falta actuar", ha reconocido Swinton.

En esa relación de sororidad se van a ver reflejadas muchas otras mujeres en las salas de cine, cree Moore. Una relación que no "muchos hombres" perciben como fundamental, pero que Almodóvar sí y por eso, asegura la estadounidense, construye "universos de complicidad" entre ellas.

"Muchas veces en las películas las mujeres son antagonistas y esa no es mi experiencia en la vida real. No hay mujeres con las que tenga problemas, realmente. Todas mis amistades con mujeres son profundas, es genial poder representar eso. Por nosotras y por el público (...) Esto es lo normal en nuestras vidas. No muchos hombres se dan cuenta de cómo de fundamental son estas relaciones para las mujeres, pero Pedro sí. Él lo sabe desde que es un niño, siempre habla de observar y preguntarse sobre las relaciones entre su madre y sus amigas, sus tías, sus abuelas. Todo ese sentimiento de complicidad lo construye en un universo entre ellas", ha concluido Moore.