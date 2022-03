Anne Hathaway habla de la Catwoman de Zoe Kravitz tras el estreno de 'The Batman'

Uno de los grandes alicientes de 'The Batman' es saber que en la película de Matt Reeves Bruce Wayne está acompañado por uno de los grandes personajes del universo de Gotham, Catwoman.

En esta ocasión, el peso de la interpretación de Selina Kyle ha recaído sobre Zoe Kravitz quien ha sabido encarnar a la perfección la esencia de este personaje con tantas aristas.

Antes que Zoe Kravizt grandes actrices llevaron a Catwoman a la gran pantalla como es el caso de Michelle Pfeiffer, quien la interpretó en 1992 con 'Batman Returns, Halle Berry, quien protagonizó 'Catwoman' en el año 2004 y Anne Hathaway, quien encarnó a Selina en 'El caballero oscuro' en el año 2012.

Michelle y Halle quisieron felicitar a Kravitz en un post que la actriz publicado en su cuenta de Instagram por el estreno en cines.

Ahora, ha sido Anne Hathaway quien ha sido preguntado por la interpretación de su compañera en 'The Batman' en una entrevista a 'ET'. La actriz asegura que todavía no ha visto el filme pero querido tener estas palabras al respecto:

"Tengo una amiga que la ha visto este fin de semana y me dijo no sólo que está fenomenal en ella, sino lo divertido que fue estar en una sala de cine llena y darse cuenta de que la gente vuelve al cine.... Me alegro mucho por ella. Todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero estoy deseando hacerlo", afirma.

Cuand Anne Hathaway supo que Zoe kravitz había sido elegida para el papel en 'The Batman' quiso compartir unas palabras en Instagram donde decía: "Mi gran felicitación a Zoe Kravitz por obtener el papel de toda una vida... Bueno, una vida de todos modos. Disfruta del paseo", escribió.

Además, después, comentó en una entrevista a 'Collider' el consejo que le daría a la actriz para enfrentarse a ser Catwoman: "Si tuviera algún consejo para ella sería literalmente no escuches a nadie porque creo que la única manera de interpretar a ese paple es dar tu propia versión", empezaba diciendo.

"Todas nosotras hemos tenido directores diferentes y nuestras interpretaciones fueron específicas para las películas. Así que no creo que te puedas obsesionar demasiado con las interpretaciones. Estoy muy emocionada de ver lo que hace. Pensé que era le elección perfecta".

