Thandiwe Newton, pillada besándose con un músico 25 años más joven que ella tras su divorcio

Thandiwe Newton parece estar recuperándose emocionalmente después de su separación con el cineasta Ol Parker. La actriz abandonó el rodaje de 'Magic Mike's Last Dance' hace dos semanas cuando se informó de unas fuertes discusiones con Channing Tatum, quien además del protagonista de la cinta es uno de los productores.

En un primer momento se informó de un posible enfrentamiento verbal entre los intérpretes por el tema de la bofetada de Will Smith en los Oscar. Sin embargo, representantes de Newton aseguraron que esto fue falso. Según apuntaron personas del entorno de la actriz, se encontraba muy vulnerable debido a su reciente divorcio, lo que la hizo actuar de forma errática en el set, despertando la controversia con sus compañeros.

Tras unos días sin más noticias, han trascendido unas imágenes de Thandiwe con el rapero Lonr besándose mientras pasearon por Malibú. Precisamente, el Daily Mail detalló que el equipo de la intérprete quería llevarla a rehabilitación en esta misma ciudad, por lo que puede estar inmersa en alguna terapia.

Este músico, cuyo nombre real es Elijah Dias, tiene 25 años, por los 49 que tiene Newton. Por tanto, Lonr es solo cuatro años mayor que la primogénita de la actriz.

Respecto a estas imágenes, que fueron reveladas por el 'Daily Mail', el rapero le dijo a 'The Post' que su mayor preocupación es velar por el bienestar de los hijos de su nueva pareja: "Por el tiempo relativamente corto que he tenido la suerte de pasar con ella, sé que Thandiwe y Oliver se preocupan profundamente por el bienestar de sus hijos. Eso es todo lo que me importa ahora".

Salma Hayek ya está rodando sus escenas en 'Magic Mike's Last Dance'

Mientras tanto, Salma Hayek está inmersa en el rodaje de la tercera entrega de 'Magic Mike' junto a Channing Tatum. La actriz mexicana viajó a Londres en sustitución de Thandiwe tan pronto como se conoció la noticia de su despido.

Hayek también ha sido fotografiada en el mismo set donde se vio a su compañera semanas antes y vistiendo un atuendo muy similar.

Los fans esperan que la estrella de 55 años, vista recientemente en 'La casa Gucci', tenga una mejor química con Channing Tatum en el que será el cierre de las películas que dirige Steven Soderbergh.

